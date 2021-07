Scarlette Douglas de A Place in the Sun dégonflé alors que le couple rejette chaque propriété

A PLACE in the Sun’s Scarlette Douglas a été dégonflé alors qu’un couple a rejeté chaque propriété.

L’épisode de jeudi de l’émission Channel 4 a vu l’expert essayer de trouver à Julia et Warren la maison parfaite à Álora, en Andalousie, pour 95 000 £.

4 Scarlette Douglas n’a pas réussi à impressionner un couple avec aucun de ses choix sur A Place in the Sun Crédit : Canal 4

4 Warren et Julia ont décidé de rentrer chez eux et de reconsidérer leur décision Crédit : Canal 4

Le couple Geordie voulait trouver un endroit pour répondre à leurs besoins, ce qui incluait la sécurité des voitures de Warren et également un peu d’espace pour commencer l’apiculture.

Scarlette leur a montré un total de cinq propriétés dans la campagne andalouse, mais le deuxième bloc – une maison de campagne à deux lits à Ardales – a certainement coché beaucoup de leurs cases.

La maison – au prix de 81 034 £ – était entourée d’une vue imprenable, d’une immense piscine, d’un toit-terrasse et d’un espace de vie et de salle à manger à aire ouverte.

Mais le seul inconvénient était qu’il y avait un peu de travail à faire – ce qui leur aurait coûté 20 000 £.

C’est quelque chose à quoi penser, mais je pense que c’est quelque chose que nous allons devoir partir et peut-être réévaluer ce moment dans le temps Garenne

Après avoir examiné les cinq options, le trio s’est réuni pour discuter de leur plan.

Julia a décrit son passage dans l’émission comme un « voyage fantastique » et son mari n’avait rien à redire sur la sélection de propriétés de Scarlette.

Les deux ont aimé trois des propriétés que Scarlette leur a montrées, mais la seconde s’est clairement démarquée comme leur préférée.

Warren a adoré la vue depuis l’appartement et a dit « vous ne vous en lasserez jamais ».

Sa femme a dit que ce serait « merveilleux » de le prendre en charge comme un projet, mais Warren a dit qu’il n’était pas sûr que ce soit une chose viable pour eux.

Scarlette a demandé s’ils envisageraient de faire appel à un constructeur, mais ils ont expliqué que les coûts pourraient être un peu élevés pour eux.

Elle a fait de son mieux et a dit qu’ils pourraient peut-être accepter une offre inférieure afin qu’ils puissent utiliser l’argent restant pour faire le travail dont ils avaient besoin.

Mais ils n’en avaient rien.

Warren a déclaré: « C’est quelque chose à quoi penser, mais je pense que c’est quelque chose que nous allons devoir partir et peut-être réévaluer ce moment dans le temps.

« Mais vous nous avez aidés à comprendre ce qui est clair dans nos esprits, ce qui est important pour le reste de nos vies.

Une Scarlette dégonflée a répondu: « C’est une grande décision! Ce n’est pas seulement une maison de vacances, c’est un endroit où vous sortez pour toujours, donc ça doit être juste.

« J’espère vraiment que vous trouverez la propriété de vos rêves. »

S’adressant à la caméra plus tard, elle a déclaré: « Je suis si heureuse que nous ayons pu aider Warren et Julie à trouver le bon emplacement pour leur maison pour toujours.

« Bien que notre deuxième propriété n’ait pas tout à fait atteint le but, cela les a aidés à prioriser ce qui est important pour eux et leur nouvelle vie ici en Andalousie. »

Cela survient après que le présentateur Ben Hillman a été stupéfait lorsqu’un couple a brutalement interrompu la visite d’une propriété à mi-chemin.

Il était à la recherche de la maison de vacances idéale dans le sud-est de l’Espagne.

David et Victoria avaient un budget de 110 000 £ et voulaient acheter à Los Alcazares, Costa Calida.

Ils n’ont pas été impressionnés par la troisième propriété de La Manga car c’était un pâté de maisons et avait « plus l’air d’un hôtel ».

Après avoir regardé autour de la chambre avec salle de bains, le couple s’est rendu compte que ce n’était pas pour eux.

« Les vues sont superbes – mais ce n’est pas pour nous », a admis David.

Acceptant la défaite, Ben a demandé : « Voyant que nous sommes ici, voulez-vous en voir plus ? »

Ce à quoi Victoria a répondu : « Je ne pense pas » et David a confirmé : « Non, on va le laisser. »

A Place in The Sun est diffusé en semaine à 16h sur Channel 4

4 Le couple a vraiment aimé la deuxième propriété Crédit : Canal 4