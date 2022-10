Scarlett Moffatt s’inscrit à une énorme nouvelle émission de téléréalité après avoir raté la série All Stars de I’m A Celeb

SCARLETT Moffatt s’est inscrite à une toute nouvelle série de télé-réalité sur Channel 4.

Le favori de la télévision – qui a raté une place dans le prochain I’m A Celeb All Stars, qui a récemment tourné en Afrique du Sud – rejoindra un groupe de célébrités pour une nouvelle émission, Scared of The Dark.

Instagram

scarlettmoffatt/Instagram

La star de la télévision rejoindra une foule de célébrités pour la nouvelle série Scared of The Dark[/caption]

L’émission verra des célébrités tester leur courage en se voyant refuser la lumière pendant des jours.

Scarlett, 31 ans, ainsi qu’une foule de visages célèbres devront survivre dans l’obscurité pendant sept jours dans un espace spécialement construit.

Une source a déclaré au Sun : “Les patrons de la télévision sont ravis d’avoir signé Scarlett et pensent que la perte d’ITV est le gain de Channel 4.

“Elle est hilarante, racontable et garantie de faire une excellente télé lorsqu’elle est piégée dans le noir absolu avec une charge d’autres visages célèbres.”

EN SAVOIR PLUS SUR SCARLETT MOFFATT ‘Tu viens avec moi’ Scarlett Moffatt tombe en panne après une tentative d’enlèvement par un inconnu regardant sa poitrine Scarlett Moffatt saluée par les fans alors qu’elle “normalise son écart entre les seins”

Ils ont ajouté: “Ils s’attendent à ce qu’elle soit l’une des vedettes de la série, tout comme elle l’était lorsqu’elle a remporté la Jungle”.

La légende de la boxe Chris Eubank s’est également inscrite à la série.

“Chris est toujours prêt à relever de nouveaux défis, alors quand il a été approché à propos de cette nouvelle série de télé-réalité, il était bien partant”, a déclaré une source au Sun.

“C’est un dur à cuire depuis ses années sur le ring de boxe, mais cette émission mettra à l’épreuve même les personnages les plus forts.





“Non seulement c’est physiquement difficile, mais vivre dans l’obscurité totale sera également un énorme défi mental.”

Il va rejoindre une autre légende du sport comme nous l’avons déjà signalé que Gazza le faisait.

Paul, qui a également joué pour Newcastle, s’est inscrit à la nouvelle émission de Channel 4 dans ce qui sera la première fois qu’il apparaîtra dans une série de divertissement au Royaume-Uni depuis qu’il était sur The Weakest Link en 2009, à l’époque où il était encore animé par Anne Robinson.

Notre initié a déclaré: “Malgré l’ampleur du défi, Gazza a réussi toutes ses évaluations avec brio et le tournage du programme commencera sous peu.”

Plus tôt cette année, Gazza a fait une apparition dans un documentaire de la BBC sur sa vie.

En savoir plus sur le soleil ÉCRAN DE FUMÉE Avertissement urgent à toute personne qui fume sur un risque accru à mesure que le temps change PART DE GÂTEAU J’ai essayé de faire à mon enfant un gâteau sur le thème de la Reine des Neiges mais ils ressemblent à des zombies

Et l’année dernière, il est apparu dans la version italienne de I’m A Celebrity, faisant sensation avec son bain de soleil nu.

Il a dû quitter l’émission après 38 jours parce qu’il s’est disloqué l’épaule lors d’un des essais alimentaires.

C’était si grave qu’il a dû être transporté par avion à l’hôpital.

Getty

La star de Strictly Max George s’est également inscrite à l’émission[/caption]

Fougères rouges

Nicola Adams rejoindra la foule de visages célèbres alors qu’ils sont privés de lumière pendant des jours[/caption]