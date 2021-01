Scarlett Moffatt a commencé à romancer son amant policier après avoir répondu à son appel à l’aide.

Le gagnant de I’m A Celebrity a raconté à quel point Scott Dobinson était un spectacle saisissant quand il s’est présenté à sa porte après avoir rapporté avoir vu un inconnu à l’extérieur.

Scarlett, 30 ans, a déjà déclaré qu’elle connaissait Scott depuis des années – et elle était ravie quand il est venu enquêter sur ses préoccupations.

Elle a raconté comment l’agent de police âgé de 36 ans avait été envoyé chez elle après avoir appelé la police pour lui dire qu’elle avait peur.

Scarlett a déclaré: «J’avais un papa bizarre qui essayait de prendre des photos à l’intérieur de ma maison alors j’ai appelé le poste de police local. Scott est venu à la maison pour s’occuper de ça.

«Mon ami était dans la maison avec moi à ce moment-là et je me suis dit: » Il est tellement en forme, je l’aime vraiment « . Elle a dit: « Pourquoi ne commentez-vous pas simplement une photo sur Facebook? »







(Image: PA)



«Alors j’ai commenté une photo de lui et de son chien Toby et j’ai dit:« Ah, mignon… et le chien ». J’avais bu quelques verres.

«Le matin, je me suis dit: ‘Je ne peux pas croire que j’ai fait ça!’ Mais il a commenté avec un visage souriant et nous avons commencé à discuter sur Facebook Messenger. Nous nous connaissions depuis longtemps.

L’impatient Scarlett, qui vit dans le comté de Durham, a déclaré que Scott avait mis «trop de temps» à lui demander de sortir – mais elle a admis que son premier rendez-vous

avec le policier ne s’est pas déroulé comme prévu.

Elle a déclaré à un podcast: «Tout ce qui aurait pu mal tourner s’est mal passé. L’endroit où nous allions manger n’était pas ouvert et il a fait une blague sur le fait de m’emmener chez McDonald’s, ce que je ne savais pas être une blague.







(Image: Instagram)



«Il m’a dit que je lui rappelais Albert Einstein, alors je me suis dit:« Non, je pense que nous sommes simplement meilleurs en tant qu’amis ».

«C’est ma mère qui a dit: ‘J’ai un bon pressentiment, je pense que tu devrais lui donner une autre chance’ – alors je suis ravie qu’elle l’ait fait.

«Avec Scott, je l’aime évidemment, mais c’est juste une personne adorable. Il m’a fallu un certain temps pour m’habituer à ne pas avoir de drame.







L’ancienne caissière Scarlett a eu plusieurs romances ratées avant de commencer à sortir avec Scott en décembre 2018.

L’année dernière, elle a déclaré que le couple n’avait pas eu de relations sexuelles pendant les six premières semaines de la pandémie en raison des risques pour la santé liés au rôle de police de première ligne de Scott.