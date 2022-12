Scarlett Moffatt révèle une nouvelle “coupe de cheveux festive” alors qu’elle compte les heures jusqu’à Noël

L’ANCIENNE star de Gogglebox Scarlett Moffatt a révélé sa nouvelle “coupe de cheveux festive” alors qu’elle compte à rebours jusqu’à Noël.

La star de la télévision a posé dans le miroir alors qu’elle montrait son nouveau look glamour après s’être rendue au salon aujourd’hui.

La star avait l’air très différente dans un nouveau selfie après s’être fait coiffer[/caption] Instagram/scarlettmoffatt

Scarlett a dévoilé son nouveau look sur Instagram[/caption]

Scarlett, 32 ans, a profité de ses histoires Instagram pour poser dans le miroir pour un selfie, souriant largement à la caméra.

Elle a montré son superbe nouveau look de Noël après s’être rendue au salon pour un brushing festif.

Scarlett a enfilé un pull en tricot noir et blanc surdimensionné pour encadrer ses longues mèches noires, drapées sur sa poitrine.

La star de Channel 4 a montré ses cheveux légèrement bouclés, qui avaient été séchés pour encadrer son visage avec une longue frange.

“Coupe de cheveux de Noël”, Scarlett a légendé le cliché, alors qu’elle posait dans un miroir orné des mots: “Chérie, tu es une putain de rockstar.”

En arrière-plan, Scarlette a montré les décorations de sa maison, qui ornaient les escaliers.

La star avait enroulé des conifères de Noël autour de la rampe et ajouté des boules et des guirlandes pour plus d’éclat.

Cela vient après que Scarlett ait été vue totalement méconnaissable habillée en squelette dans un selfie de retour.

Le favori de la télévision – qui a joué sur Gogglebox entre 2014 et 2019 – a partagé le cliché sur Instagram plus tôt cette année.

Ailleurs, Scarlett a fêté ses 32 ansnd anniversaire avec une grande fête sur le thème de la discothèque.

L’air incroyable, Scarlett portait une robe argentée à paillettes et à plumes, qu’elle a associée à un chapeau argenté.