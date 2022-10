Scarlett Moffatt révèle qu’elle est en pourparlers avec Channel 4 pour faire plus de documentaires

SCARLETT Moffatt a révélé qu’elle était en pourparlers avec Channel 4 pour faire plus de documentaires dont un sur la santé mentale.

La star de Gogglebox, 31 ans, a présenté son premier documentaire, Scarlett Moffatt Investigates: Britain’s Tourette Mystery, après avoir souffert de tics faciaux depuis l’âge de 12 ans.

Et maintenant, la star de télé-réalité espère couvrir la santé mentale ainsi que son parcours pour trouver la foi dans ses nouveaux documentaires.

Parlant de devenir la prochaine Stacey Dooley, Scarlett a déclaré : « Je ne pense pas que je pourrais même m’en approcher !

« C’est tellement dur de faire des documentaires ! Je n’arrête pas de dire que j’ai un nouveau respect pour des gens comme Louis Theroux et Stacey Dooley parce que c’est si difficile et prend en fait votre vie.

Elle a ajouté: «J’ai filmé le documentaire de la Tourette pendant 12 semaines et vous êtes tellement absorbé par ce que vous apprenez et la vie de chacun.

“J’ai une liste d’un mile de long et nous avons eu des discussions avec Channel 4 et ils semblent vraiment enthousiastes.

“J’espère que nous pourrons bientôt commencer et en filmer d’autres parce que j’ai l’impression d’avoir maintenant un avant-goût de la réalisation de documentaires – même si c’est la chose la plus difficile, j’ai eu l’impression d’avoir tellement appris, même sur l’éclairage et la façon dont les caméras travailler.

“C’est quelque chose auquel je n’avais jamais vraiment pensé auparavant alors que maintenant la dernière chose que j’ai filmée, je me suis dit, ‘est-ce que la lumière est sur un cinq deux?’ Et ils étaient comme, ‘ouais ça l’est!’ »

Interrogée sur ce qu’elle espère couvrir, Scarlett a révélé: “J’aime faire des choses auxquelles je peux m’identifier parce que je sens que je comprends vraiment d’où viennent les gens.

«Alors peut-être un documentaire sur la santé mentale et j’ai récemment trouvé la foi à laquelle je ne m’attendais pas, alors peut-être quelque chose à ce sujet? J’ai vraiment l’impression que le monde est mon huître. “





Pendant ce temps, Scarlett, qui travaille avec la campagne Every Mind Matters, a révélé qu’elle souffrait toujours du syndrome de l’imposteur et qu’elle avait les “fantômes du dimanche” avant d’accepter un nouveau travail.

Elle a déclaré: «Je pense que je n’ai pas encore rencontré quelqu’un qui n’en ressent pas un peu et j’essaie de réitérer et de dire à mon esprit que c’est parce que je m’en soucie.

“Plutôt que de dire, ‘Je ne suis pas assez bon pour ça’, je pense, ‘wow comme j’ai de la chance d’avoir un travail qui me tient tellement à cœur, j’ai peur de ne pas être aussi performant.'”

