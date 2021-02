Scarlett Moffatt montre ses nouvelles dents et dit qu’elle peut «  enfin sourire  »

Scarlett Moffatt était ravie de montrer ses nouvelles dents après avoir finalement remplacé ses facettes au cours du week-end.

L’ancienne star de Gogglebox, âgée de 30 ans, a admis aux fans qu’elle avait l’impression de pouvoir « enfin sourire » après que ses dents précédentes aient commencé à se déplacer.

S’adressant à ses 2 millions d’abonnés Instagram dimanche, Scarlett a partagé un post franc dans lequel elle expliquait pourquoi elle avait subi la procédure.

Parallèlement à un montage de vieux clichés, la star de télé-réalité a révélé qu’elle avait été «piquée» lorsqu’elle était plus jeune après s’être cassé les dents lors d’un accident de vélo.

Parallèlement au montage de clichés de dimanche, Scarlett a raconté le clip alors qu’elle parlait de sa récente transformation dentaire.

« C’est donc l’histoire de la petite Scarlett. Donc, en tant qu’enfant, l’école n’était pas vraiment facile », dit-elle.

Scarlett a ajouté: « Cela s’est malheureusement poursuivi jusqu’à l’âge adulte, être aux yeux du public n’est parfois pas amusant. »

Elle a ensuite souligné l’espace entre ses dents à côté d’un claquement de son rayonnant d’une oreille à l’autre.

Scarlett a poursuivi: « C’est moi qui découvre que le 21 juin, nous pourrions enfin être libres. Vous pouvez voir le petit espace entre mes dents », la photo la montre ravie et en train de célébrer la bouche ouverte.

« Alors je suis allé à Queensway et … c’est arrivé! J’ai l’impression de pouvoir enfin sourire. Je suis tellement excité. »

Parallèlement au message, Scarlett a remercié son dentiste et a également riposté à ceux qui l’avaient harcelée.

Scarlett a écrit: « Les tyrans sont comme du papier de verre, plus ils vous usent, plus vous devenez poli. J’ai fait ça pour moi, pas pour eux et maintenant grâce à @queenswaysmiles & @queenswaylab, je ne pense pas que je cesserai de sourire. #smile #love #happy. »

« Regarde la gorge avec et sans l’écart, bébé! Content que tu sois heureux avec eux! », A écrit un adepte.

« Vous êtes une belle âme à l’intérieur qu’à l’extérieur », a ajouté une seconde.

Un troisième a écrit: « Vos nouvelles dents sont belles, mais vos anciennes aussi! C’est VOUS qui fait de vous une belle personne. »

Le dernier message de Scarlett est venu après avoir plaisanté sur les réseaux sociaux en disant qu’elle avait été «prise pour Madonna» après que ses placages d’origine aient commencé à bouger, la laissant avec un espace.







Plus tôt en février, la présentatrice de télévision a tenté de regarder le côté drôle de son problème dentaire en se comparant à la reine de la pop.

« Mon ancien a commencé à bouger et j’ai eu un écart – les gens ont commencé à me prendre pour Madonna », a-t-elle plaisanté à l’époque.

« Il n’y a qu’une seule Madonna, donc je m’en tiendrai à Scarlett Moffatt », a-t-elle ajouté.

