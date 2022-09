Scarlett Moffatt laisse entendre qu’elle est revenue dans I’m A Celeb et qu’elle est déjà dans la jungle

SCARLETT Moffatt a laissé tomber un ÉNORME indice qu’elle est de retour I’m A Celebrity pour la série dérivée.

La star de la télévision, qui a été couronnée reine de la jungle en 2016 lorsqu’elle a remporté l’émission de téléréalité ITV, a déclaré aux fans qu’elle tournait pour une nouvelle émission et qu’elle avait passé la semaine dernière en quarantaine.

Partageant un clip de sa chambre d’hôtel, l’ancienne favorite de Gogglebox, 31 ans, a expliqué qu’elle n’avait pas été autorisée à utiliser son téléphone pendant le processus.

L’air bronzée, Scarlett s’est rendue sur les réseaux sociaux pour expliquer sa disparition sur les réseaux sociaux : “Bonjour mes amours, désolée d’avoir été si silencieuse ici.

“J’ai fait cette émission où j’ai dû être mis en quarantaine et donc je ne pouvais pas avoir mon téléphone sur moi.

“C’était tellement bizarre – j’ai l’impression de ne m’être absenté que pendant une semaine, mais il s’est passé tellement de choses.

“Je voulais juste vérifier que tout le monde allait bien et m’assurer que vous alliez bien et juste pour vous dire que je suis de retour et que j’ai hâte de poster à nouveau.”

Les présentateurs Ant et Dec, tous deux âgés de 46 ans, ont posté une vidéo la semaine dernière depuis l’Afrique du Sud tout en réalisant les premiers épisodes préenregistrés du hit d’ITV.

Les stars ont partagé une vidéo du parc national Kruger, où la version australienne de l’émission est tournée.

Dec Donnelly a déclaré à ses abonnés: «Nous avons des nouvelles. C’est probablement le secret le moins bien gardé de la télévision.





« Mais nous pouvons confirmer que nous faisons une série très spéciale de I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here ! en Afrique du sud. Regardez ce joint.

Ant McPartlin a plaisanté: “Personne ne me l’a dit”, ajoutant: “Nous sommes ici, n’est-ce pas?”

Dec a déclaré: “Ce seront vos célébrités préférées des 20 dernières années qui reviendront le faire une fois de plus en Afrique du Sud.”

Ant a demandé: “Mais allons-nous en Australie, Declan?”

Il a répondu : « Oui, nous le sommes. Cette année nous y retournons. Normal Australie 2022 et Afrique du Sud 2023. »

Le line-up est en partie entouré de secret bien qu’Amir Khan, Paul Burrell et Helen Flanagan soient tous connus pour être impliqués.

Cependant, Kerry Katona n’apparaîtra pas, la championne 2014 disant au Sun qu’elle n’a pas pu rejoindre le camp.

Comme l’ont confirmé Ant et Dec, les producteurs tourneront toujours une série normale – mettant en vedette de toutes nouvelles stars – à Murwillumbah, en Nouvelle-Galles du Sud, plus tard cette année.

La version «best of» devrait être diffusée au début de 2023, offrant aux téléspectateurs trois séries en moins de deux ans alors que l’émission revient du Pays de Galles à Oz.

