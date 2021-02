Scarlett Moffatt dit qu’elle a installé une toilette spéciale compatible Covid dans sa nouvelle maison.

L’ancienne star de Gogglebox a aménagé la maison de ses rêves avec son petit ami Scott Dobinson et voulait s’assurer que sa famille et ses amis pouvaient lui rendre visite dès qu’ils y étaient autorisés.

Une fois le verrouillage du coronavirus terminé, la jeune femme de 30 ans veut que ses proches puissent passer quand ils en ont envie, sans se soucier de la pandémie, rapporte la Chronique.

La page Our Bonnie Barn, que le couple a créée en décembre, compte désormais plus de 88000 abonnés et les travaux sur l’intérieur de la propriété sont maintenant bien avancés, Scarlett publiant une foule de photos différentes au fur et à mesure de sa mise en forme.

Au cours des dernières semaines, les fans ont eu droit à un premier regard sur le magnifique paysage qui l’entoure, sa superbe cuisine et sa salle de bain luxueuse.

Mais la dernière photo a suscité une curiosité particulière alors que Scarlett, actuellement à l’écran dans la série de rencontres ITV Love Bites, a révélé que ses nouvelles toilettes en bas avaient été installées en pensant au coronavirus.

En publiant une photo, elle a écrit: « Toilettes en bas complètes. Maintenant, quand la vie revient à la normale, nous aimons avoir de la famille et des amis autour de la maison, donc ces toilettes sont compatibles avec Covid.







« La chasse d’eau et les robinets sont sur des capteurs, donc les gens n’ont pas besoin de toucher quoi que ce soit dans la salle de bain … les choses auxquelles nous devons penser maintenant. »

Ses fans ont été à la fois surpris et impressionnés par les toilettes, avec un commentaire: «Je ne savais même pas que vous pouviez obtenir cela pour la maison.

« Quelle bonne idée, je ferai certainement la même chose pour la salle de bain. »

Scarlett a récemment évoqué la possibilité de revenir à Gogglebox, refusant de l’exclure.

Elle a déclaré à Entertainment Daily: « Ne dites jamais jamais. Je continue de regarder la télévision et de discuter sans arrêt – au grand dam de Scott. »

Elle a ajouté: « Même si je dirais que je suis moins critique maintenant après avoir été dans l’industrie de la télévision.

« J’adore regarder Gogglebox, c’est comme un guide télé parlant. »