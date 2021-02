Scarlett Moffatt s’est comparée à « l’homme Weetos » après avoir demandé à son petit ami de faire un bricolage sur ses cheveux.

S’adressant à Instagram, la star de télé-réalité a avoué qu’elle portait les mêmes extensions depuis octobre dernier et que les coiffeurs restaient fermés, Scarlett s’est tournée vers le beau Scott Dobinson pour l’aider.

«Jo qui fait mes jolies extensions de cheveux m’a envoyé une vidéo sur la façon de les enlever parce que je les ai faites pour mon anniversaire l’année dernière», a admis Scarlett, qui a eu 30 ans en octobre dernier.

«Ils sont en bon état, mais je dois les sortir et les préparer pour la prochaine fois que je pourrai voir Jo dans la vraie vie», a-t-elle dit à ses partisans.







(Image: scarlettmoffatt / Instagram)



« Alors devine qui va les prendre pour nous!? » demanda-t-elle alors que son petit ami réticent, Scott, apparaissait devant la caméra en se faisant passer pour le coiffeur potentiel.

«Je vais essayer», a déclaré Scott, qui est un policier.

Après que l’acte ait été fait hors caméra, Scarlett est revenue portant ses cheveux nouvellement raccourcis en un chignon fouetté.

Se filmant en train de parler de son nouveau podcast de la BBC, Scarlett a été distraite par son apparence changée et a crié: « Je ne savais pas que je ressemblais à l’homme Weetos! » faisant référence au professeur Weeto des boîtes de céréales.

« Scott a pris tous mes cheveux! » cria-t-elle en regardant son nouveau «faire».







(Image: scarlettmoffatt / Instagram)







(Image: WEETABIX)



Scarlett et le gendarme Scott, âgé de 36 ans, ont été présentés pour la première fois lorsqu’il l’a envoyée chez elle alors qu’il était en train de battre.

L’ancienne gagnante de I’m A Celebrity, Scarlett, avait appelé à l’aide après s’inquiéter pour un inconnu devant sa maison.

Se rappelant leurs débuts, Scarlett a déclaré au Mirror: « Scott est venu à la maison. Mon ami était dans la maison avec moi à l’époque et je me suis dit: » Il est si en forme, je l’aime vraiment « .







(Image: scarlettmoffatt / Instagram)









(Image: INSTAGRAM)



« Elle a dit: ‘Pourquoi ne commentez-vous pas simplement une photo sur Facebook?’ Alors j’ai commenté une photo de lui et de son chien Toby et j’ai mis, « Ah, mignon … et le chien ». »

« Il a commenté avec un visage souriant et nous avons commencé à discuter sur Facebook Messenger », a-t-elle ajouté. « Nous nous connaissions depuis longtemps. »