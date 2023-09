Scarlett Moffatt est incroyable quatre mois après avoir accouché dans une robe plongeante avec son partenaire Scott Dobinson

L’ANCIENNE star de Gogglebox, Scarlett Moffatt, avait l’air incroyable alors qu’elle montrait son corps d’après-bébé dans une robe bleue.

Scarlett s’était préparée pour une sortie avec son partenaire Scott Dobinson, 36 ans, et leur adorable enfant de quatre mois.

Scarlett Moffatt séduit dans une robe bleue

Elle a provoqué une tempête avec le reste de son clan

La femme de 32 ans a montré sa silhouette dans le numéro bleu fluide.

Rayonnant fièrement dans le miroir pour le selfie, sa robe présentait un décolleté plongeant.

Elle tenait une petite pochette tout en associant sa tenue à une paire de petits talons argentés.

Scott a posé derrière elle alors qu’il était beau dans une chemise blanche impeccable.

Le couple et leur mini-moi se rendaient au baptême de l’enfant d’un ami et ont partagé une série de clichés pris lors de la grande fête.

Scarlett avait toujours l’air d’une mère aimante alors qu’elle tenait Jude dans ses bras sur l’une des photographies.

Sa mère et son père, Betty et Mark, ont également posé aux côtés de la nouvelle famille de trois personnes alors qu’ils se tenaient devant une impressionnante structure de ballons.

Scarlett et Scott ont accueilli leur fils Jude Xavier plus tôt cette année alors que la nouvelle maman partageait un message jaillissant en ligne quelques instants seulement après l’accouchement.

Elle a dit : « Mon garçon chéri, je ne peux pas m’empêcher de pleurer en te regardant car je n’arrive pas à croire que tu es à moi.

« Vous vouliez nous rencontrer plus tôt, à seulement 35 semaines. Moi et ton papa t’aimons tellement que je ne peux même pas mettre des mots sur ce sentiment.

« Notre cœur et notre âme se sentent complets et prêts à éclater. Je serai pour toujours et toujours reconnaissante d’être votre maman.

«Je ne peux pas remercier assez @scottdobby et Helen et Charlotte de la sage-femme et toute l’équipe du NHS de l’hôpital de Durham.

« Vous occuperez à jamais une place spéciale dans mon cœur pour avoir pris soin de nous tous avec une telle compassion. Que la bulle du bébé commence.

Elle était de bonne humeur après avoir accueilli son fils Jude