Scarlett Moffatt, enceinte, forcée de QUITTER une émission d’ITV

ENCEINTE Scarlett Moffatt a dû se retirer de son concert de longue date sur CelebAbility d’ITV2 après être tombée malade lors du tournage de la dernière série.

La star de Gogglebox est arrivée à mi-chemin du tournage de la septième série à venir de l’émission à succès lorsqu’elle a été frappée par un bug qui a fait dérailler la production et l’a forcée à démissionner.

Les patrons d'ITV ont recruté Katherine Ryan pour remplacer Scarlett

Pete Wicks a également remplacé temporairement Scarlett

Scarlett a dû être remplacée en tant que capitaine d’équipe dans l’émission dirigée par Iain Stirling, et remplacée par une série d’hôtes invités.

La femme de 32 ans a été forcée d’arrêter après être tombée malade d’un insecte pendant le tournage de la série à venir.

Un initié a déclaré: « Scarlett est tombée malade à mi-chemin du tournage de la septième série de l’émission, qui sera diffusée plus tard cet été.

« Elle était dégoûtée car cela signifiait qu’elle devait se retirer et ne pas terminer le reste des épisodes.

« Heureusement, cela n’avait rien à voir avec sa grossesse, elle a juste attrapé un bug et va bien maintenant, mais parce que la série tourne selon un calendrier très rapide sur quelques semaines, cela signifiait qu’elle devait se retirer de la reste de la série. Elle sera encore vue à l’écran pendant les premiers épisodes de la course, puis elle disparaîtra.

«Les patrons se sont précipités et ont recruté plusieurs stars pour se mettre à sa place pour les épisodes restants, notamment Katherine Ryan, Snoochie Shy, Will Best, Pete Wicks et Donna Preston.

« Scarlett était vraiment triste de ne pas avoir pu terminer le tournage mais si la série est renouvelée pour une huitième série, elle reviendra certainement. »

Le Sun a approché des représentants pour le spectacle et Scarlett.

Scarlett attend son premier enfant avec son petit ami Scott Dobinson.

Elle a révélé sa joyeuse nouvelle de grossesse en février lorsqu’elle a partagé un cliché de son premier scan de bébé.

À côté de la photo, elle a écrit : « C’est vraiment comme un rêve d’écrire cette légende.

« Moi et Scott sommes sur un nuage neuf et nous sommes si heureux de pouvoir partager ce moment avec vous tous. Tu es tellement aimé déjà petit.

En mars, ITV a confirmé que CelebAbility avait été commandé pour une autre série.

Présenté par le narrateur de Love Island Iain, le spectacle présente un panel de célébrités ainsi que des membres du public.

Marek Larwood, Scarlett et Stacey Solomon sont tous des habitués du jeu télévisé.

Scarlett montre sa bosse grandissante

Scarlett attend son premier enfant avec son petit ami Scott