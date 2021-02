Scarlett Moffatt de Gogglebox pleure de bonheur à la levée du verrouillage des nouvelles

Scarlett Moffatt a parlé au nom de la nation lorsqu’elle a pleuré de joie en apprenant que le verrouillage allait lentement être levé.

L’ancienne star de Gogglebox a profité de son histoire Instagram lundi soir pour partager une vidéo d’elle-même les larmes aux yeux après l’annonce de la nouvelle passionnante.

Hier, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé sa feuille de route pour sortir du verrouillage imposé par le coronavirus, ce qui conduira à terme à la levée de toutes les restrictions cet été.

Dans son article, Scarlett a écrit: « Je pleure littéralement, je suis si heureuse que nous puissions commencer et voir la lumière au bout du tunnel. »

Elle a ensuite partagé une capture d’écran des plans, la sous-titrant: « Quelqu’un d’autre pleure ou est-ce juste moi?







« Nous avons tous fait de notre mieux. Le NHS et les travailleurs de première ligne vous remercient beaucoup. »

Scarlett s’est alors filmée en train de parler de l’actualité en disant: «Je ne vais pas mentir, j’ai plus pleuré sur le fait que ma petite sœur puisse retourner à l’école que sur l’ouverture des boîtes de nuit cette année.

«Je ne peux pas exprimer avec des mots à quel point je suis heureux pour tous les enfants qui aiment … J’ai vu à quel point c’est difficile pour les enfants, pour leur santé mentale, pour leur éducation, pour l’aspect social.

« Je suis tellement heureux. »







Elle a également dit qu’elle était ravie pour ses amis qui enseignaient à leurs enfants à la maison, avant de remercier les travailleurs du NHS, les travailleurs clés, les personnes qui ont aidé à fabriquer tous les EPI et tous ceux qui ont suivi les règles.

« Nous y sommes presque, nous sommes presque sanglants là-bas tout le monde! » elle a continué.

Plus tard, elle a recommencé à pleurer alors qu’elle avait hâte de serrer ses grands-parents dans ses bras.

Lundi, le Premier ministre a annoncé que les écoles ouvriraient le 8 mars et que deux personnes de ménages différents pourraient se rencontrer à l’extérieur.







Le 29 mars, la règle des six retours pour que les gens puissent se rencontrer et les sports de plein air seront à nouveau autorisés.

À partir du 12 avril, les pubs seront autorisés à servir de la nourriture et des boissons à l’extérieur, les salles de sport rouvriront pour les particuliers, les coiffeurs et les barbiers pourront rouvrir et les vacances au Royaume-Uni seront autorisées.

Ensuite, à partir du 17 mai, les pubs et restaurants pourront servir les clients à l’intérieur, les spas et les saunas rouvriront, les stades sportifs pourront rouvrir pour permettre à jusqu’à 10000 personnes de regarder des matchs ou des concerts et deux ménages pourront se mélanger à l’intérieur du jour au lendemain, sous réserve de la règle de six.

En juin, toutes les restrictions seront levées, ce qui signifie qu’il n’y aura aucune limite sur le nombre de personnes autorisées à assister aux mariages et que les boîtes de nuit pourront rouvrir.