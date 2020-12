Scarlett Moffatt a avoué à ses fans qu’elle était secrètement comme sa « plus basse » quand elle avait une taille 6.

L’ancienne star de Gogglebox et championne I’m A Celebrity a fluctué avec son poids au fil des ans.

Et elle a maintenant dit aux fans qu’elle était en fait la plus malheureuse qu’elle ait jamais été quand elle était la plus maigre.

La femme de 30 ans a fait des aveux francs en participant à une séance de questions et réponses avec ses fans sur Instagram.

Après avoir encouragé ses followers à demander des photos, quelqu’un lui a demandé de partager un instantané du moment « quand les gens ne savaient pas que vous étiez au plus bas ».









Scarlett a répondu avec une photo d’elle-même dans un petit maillot de bain noir, prise alors qu’elle avait une taille 6.

Se posant dans le miroir, le visage de Scarlett était vide et elle n’avait pas l’air heureuse du tout.

Heureusement, ces jours-ci, ses clichés la montrent beaucoup plus souriante et plus contente.

Lorsqu’on lui a demandé de partager son «moment le plus fier», elle a partagé une photo d’elle-même dans sa casquette et sa robe de fin d’études alors qu’elle terminait officiellement l’université.







(Image: ITV)







(Image: scarlettmoffatt / Instagram)



Elle a écrit: « Mon diplôme. J’ai changé de cours à mi-chemin de ma première année, j’ai commencé en danse mais j’ai réalisé que ce n’était pas la voie que je voulais emprunter. J’ai réalisé que parfois il faut abandonner une idée pour réaliser ses rêves. parfois. »

Elle a également partagé un mème drôle d’elle-même tirant trois expressions faciales sauvages pendant son passage dans I’m A Celebrity, une jolie photo de sa chienne Bonnie dans un tutu rose, l’une d’elle participant à un concours de danse et la toute première photo d’elle-même. et son petit ami Scott Dobinson.

Scarlett a également fait allusion à ses projets pour l’avenir avec son beau comme on lui a demandé de partager une photo qui montrait son «engagement idéal».







(Image: scarlettmoffatt / Instagram)



La star a posté un joli selfie d’elle-même et de Scott, écrivant: « N’importe quoi tant que c’est celui-ci @scottdobby ».

Et lorsqu’on lui a demandé de montrer ses « vacances préférées », elle a posté une photo d’elle-même à Las Vegas, laissant entendre: « Toujours Vegas, je dis toujours à @scottdobby que j’aimerais me marier là-bas !! »

Son moment « le plus heureux » a été de quitter la jungle I’m A Celeb en tant que Queen et le moment où elle pensait qu’elle ne pouvait que « rêver » l’a vue poser avec l’acteur hunky Tom Hardy.