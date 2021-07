SCARLETT Moffatt a admis qu’elle avait frappé Bobby Norris de The Only Way Is Essex « si fort qu’il a pleuré » dans une nouvelle émission télévisée bizarre qui est « pire que je ne suis une célébrité ».

La star de 30 ans a révélé timidement qu’elle pensait que Bobby faisait juste semblant de pleurer – mais les sanglots se sont avérés réels.

2 Scarlett a tout avoué lors d’une apparition dans This Morning aujourd’hui

2 Elle a ri en frappant Bobby « si fort qu’il a pleuré » Crédit : Instagram

Le nouveau jeu télévisé ITV2, Apocalypse Wow, est lancé ce soir et voit des participants célèbres tenter de gagner de l’argent pour une œuvre caritative.

Ils doivent relever une série de défis choquants et difficiles, Scarlett s’ouvrant sur l’expérience lors d’une apparition sur This Morning aujourd’hui.

Elle a déclaré: « C’était honnêtement plus intense que I’m A Celeb; Je pensais que Gogglebox et I’m A Celeb étaient les choses les plus folles que j’ai jamais faites… Ensuite, j’ai fait cette émission.

« C’est comme si nous étions dans un monde post-apocalyptique et que nous devions combattre ces surhumains. C’est pour la charité, mais je pense que c’est une excuse pour que quelqu’un à la fin puisse se faire frapper avec des battes de baseball et du poisson en plastique. »

Je riais en le frappant, mais il souffrait vraiment ! » Scarlett Moffatt

Scarlett a ensuite avoué qu’elle ferait toujours le spectacle « tout recommencer » car elle s’était tellement amusée – mais toutes les célébrités se sont retrouvées avec des blessures et « cassés comme des pêches ».

Cependant, Bobby, 34 ans, a eu une expérience plus difficile que d’autres, l’animatrice Ruth Langsford demandant: « J’ai lu quelque part que l’un des jeux, je ne sais pas si c’était une punition pour avoir perdu, ils deviennent une piñata humaine – Est-ce correct? »

Scarlett a expliqué: « J’ai été nommé capitaine d’équipe, ce qui à l’époque sonnait bien, mais je devais décider qui montrait à la fin de chaque épisode comme cette piñata humaine.

« Ils étaient attachés, ils ne pouvaient pas bouger, peut-être 20 pieds dans les airs – c’était assez haut – alors le reste des personnes de la série serait dans des harnais de 10 pieds et nous sautions et frappions la piñata humaine. »

L’air maladroit, elle a poursuivi: « Pauvre Bobby Norris, que j’aime beaucoup, nous pensions qu’il pleurait pour jouer pour la caméra et il ne l’était pas – maintenant je me sens mal.

« Je riais en le frappant, mais il souffrait vraiment ! »