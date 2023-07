Scarlett Moffatt a laissé un énorme indice sur le nom de son adorable bébé il y a des mois – mais personne ne l’a remarqué

SCARLETT Moffatt a laissé tomber un indice majeur sur le nom de son fils nouveau-né des mois avant sa naissance.

Cependant, il faudrait être un peu fan des Beatles pour l’obtenir.

Scarlett Moffatt a révélé hier soir que son fils Jude était né[/caption] Instagram

En mars, la star a révélé qu’elle allait avoir un garçon – avec l’aide des Beatles[/caption]

L’ancienne star de Gogglebox et I’m A Celeb, Scarlett, a révélé hier soir que son petit fils avec Scott Dobinson était né.

Parallèlement à une série de photos mignonnes, elle a dit aux fans qu’elle et son partenaire policier avaient appelé l’enfant Jude.

Les abonnés sauront que Scarlett, 32 ans, est fan des Beatles et a incorporé leur musique dans sa révélation de genre.

Jouant l’une de leurs plus grandes chansons lors de sa révélation de genre, elle a écrit: « Dans les grands mots des Beatles… ‘Here comes the SON.' »

Elle a également fait référence à la chanson Cloud Nine du guitariste principal des pop-rockers George Harrison lors de l’annonce de la naissance.

Et bien sûr le nom Jude caractéristiques dans le hit des Beatles Hey Jude, qui a été écrit par Paul McCartney.

Le nom était relativement obscur avant la sortie de la chanson de 1968, qui était un hit n ° 1 dans le monde.

Scarlett a révélé le nom de l’enfant – qui était arrivé plus tôt que prévu – dans une publication Instagram.

Elle a écrit : « Jude Xavier Dobinson . Mon garçon chéri, je ne peux pas m’empêcher de pleurer en te regardant car je ne peux pas vraiment croire que tu es à moi.

« Vous vouliez nous rencontrer tôt à seulement 35 semaines. Moi et ton papa t’aimons tellement que je ne peux même pas exprimer ce sentiment avec des mots.

« Notre cœur et notre âme se sentent complets et prêts à éclater. Je serai pour toujours et toujours reconnaissante d’être ta maman.

La star de la télévision a ensuite remercié les sages-femmes Helen et Charlotte et l’équipe de Durham Hôpital.

Elle a écrit: « Vous occuperez tous à jamais une place spéciale dans mon cœur pour avoir pris soin de nous tous avec une telle compassion. Que la bulle bébé commence.

