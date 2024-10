Scarlett Johansson sort en mocassins et chaussettes

Lorsqu’il fait trop froid pour des sandales et trop chaud pour des bottes, il n’y a pas beaucoup de styles de chaussures parmi lesquels choisir pour les journées intermédiaires. Oui, il y a bien sûr des ballerines et des baskets. Mais une option souvent négligée est le mocassin ; ils sont confortables, cool et sont encore plus beaux lorsqu’ils sont associés à des chaussettes.

Et apparemment, personne ne le sait mieux que Scarlett Johansson, qui est sortie dans la combinaison classique de chaussures d’automne ce week-end à New York. Soutenir son mari, Colin Jost, au Samedi soir en direct après la soirée à Midtown Manhattan, l’actrice portait une robe nuisette à fleurs orange et rose superposée à un blazer beige surdimensionné. Elle a accessoirisé avec un sac bandoulière couleur crème de Céline, des bijoux en or et des lunettes aviateur, avant de terminer sa tenue avec une paire de mocassins sang de bœuf et des chaussettes transparentes.

Getty



Quant au glamour, Johansson a complété son teint éclatant avec une lèvre fuchsia audacieuse et a ramené ses cheveux blonds en un chignon élégant accentué par un nœud blanc.

Johansson et Jost se sont rencontrés pour la première fois lorsque Lucie star hébergée SNL en 2006, mais ce n’est que 11 ans plus tard qu’ils ont commencé à sortir ensemble. Après des mois passés à garder leur relation discrète, le couple a fait ses débuts publics au gala du Musée américain d’histoire naturelle en novembre 2017. Trois ans plus tard, ils se sont mariés lors d’une cérémonie intime au milieu de la pandémie de COVID-19, et ce qui suit L’été dernier, ils ont accueilli leur premier enfant ensemble, un fils nommé Cosmo.

Getty



En 2023, Johansson a révélé pourquoi son mariage avec Jost fonctionnait si bien lors d’une conversation avec Gwyneth Paltrow sur le Goop podcast.

« Je n’ai jamais réalisé : ‘Oh, c’est vraiment important pour moi, j’ai besoin d’être avec une personne compatissante. C’est une caractéristique fondamentale qui doit être présente' », a-t-elle déclaré. « Cela a fonctionné avec Colin et moi parce que j’ai finalement pu prendre du recul et me respecter suffisamment pour savoir ce que ces gens-là [fundamental wants and needs] étaient. »