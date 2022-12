Scarlett Johansson s’est sentie “préparée” pour devenir une actrice “de type bombe”

Scarlett Johansson pense que le label d’acteur “de type bombe” qu’elle a acquis au cours de sa carrière est en fait le produit d’avoir été “soigné” par l’industrie.

“J’étais en quelque sorte préparée pour être ce que vous appelez un acteur de type bombe”, a-t-elle déclaré à Bruce Bozzi sur son podcast “Table for Two”.

“Je jouais “l’autre femme” et l’objet du désir”, a-t-elle déclaré à propos de ses rôles stéréotypés dans des films tels que “Lost in Translation” et “Girl With the Pearl Earring”. “Et tu sais que je me suis soudainement retrouvé coincé dans cet endroit, comme si je ne pouvais pas en sortir.”

SCARLETT JOHANSSON PARLE D’ÊTRE “HYPER-SEXUALISÉE”: “JE SUIS EN SORTE DEVENU OBJECTIF ET PIGEONHOLED”

“Je suis en quelque sorte devenue une ingénue”, a-t-elle déclaré, avant d’ajouter : “Les jeunes filles comme ça sont vraiment objectivées, et c’est juste un fait, vous savez ? Et donc je pense que quelle que soit la boîte dans laquelle elles sont placées, ça sort de vous met sur cette trajectoire pour savoir comment votre vie se déroulera.”

À l’âge de 18 ou 19 ans, Johansson a senti qu’elle “entrait dans ma propre féminité et apprenait ma propre désirabilité et sexualité”.

Cependant, Johansson était déterminée à avoir de la longévité dans sa carrière d’actrice et ne voulait pas se limiter à un certain rôle.

“Je pense que pour ce genre de bombe, vous savez ce genre de brûlures vives et rapides, puis c’est fait, et vous n’avez pas d’opportunité au-delà de cela”, a-t-elle déclaré. “Et je me suis dit : ‘Comment est-ce que ça s’épuise si vite ?'”

L’actrice de 38 ans a noté qu’aujourd’hui, les femmes sont capables de “choisir leur propre voie” plus librement et de ne pas être limitées à un certain type de rôle.

À la fin de la journée, l’actrice acclamée a partagé : “Ça revenait vraiment à faire du travail – à y travailler et à essayer de se tailler une place dans différents projets et de travailler dans de grands ensembles.”

Alors qu’elle dit que les choses ont commencé à changer lorsqu’elle a décroché “Iron Man 2” en 2010, aux côtés de Robert Downey Jr., elle dit qu’une pièce qu’elle a jouée à New York, “A View from the Bridge”, c’est quand elle s’est vraiment sentie le plus grand changement de sa carrière.

Johansson a remporté un Tony Award pour sa performance dans la pièce.