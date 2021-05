Scarlett Johansson recevra le prix de la génération aux MTV Movie and TV Awards | Actualités des films

Los Angeles: La superstar hollywoodienne Scarlett Johansson recevra le Generation Award aux MTV Movie and TV Awards cette année.

Les récipiendaires du prix dans le passé étaient notamment Robert Downey Jr., Tom Cruise, Will Smith, Dwayne Johnson, Jim Carrey, Adam Sandler, Reese Witherspoon, Sandra Bullock, Mark Wahlberg, Jamie Foxx, Ben Stiller, Chris Pratt, Mike Myers, Johnny Depp et la franchise de films « Fast & Furious ».

Le prix rend hommage aux « acteurs bien-aimés dont les contributions diverses au cinéma et à la télévision les ont transformés en noms connus », selon MTV, a déclaré un rapport de variété.com.

Johansson a déjà été nominée aux MTV Movie and TV Awards six fois auparavant, et elle a remporté un Golden Popcorn en 2013 pour le meilleur combat dans « The Avengers ».

Cette année, la série de super-héros « WandaVision » mène le décompte avec cinq nominations, tandis que « Emily In Paris » et « The Boys » en ont quatre. « Bridgerton », « The Mandalorian » et « Borat Subsequent Moviefilm » ont trois nominations. Sacha Baron Cohen recevra le Comedic Genius Award pour son numéro dans « Borat Subsequent Moviefilm ».

Les MTV Movie & TV Awards 2021 seront animés par l’humoriste Leslie Jones le 16 mai.