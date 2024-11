Scarlett Johansson rassemble les Avengers en soutien à Kamala Harris

Black Widow reconstituant l’Initiative Avengers n’est pas l’intrigue du prochain grand film Marvel, mais c’est l’intrigue de la dernière publicité politique pour la candidature présidentielle actuelle de Veep.

Scarlett Johansson, l’un des Avengers originaux de l’univers cinématographique Marvel en tant qu’agent de Black Widow Natasha Romanoff, a rassemblé certains de ses collègues pour soutenir la vice-présidente Kamala Harris avant le jour des élections du 5 novembre. Chris Evans (Captain America), Robert Downey, Jr. (Iron Man), Mark Ruffalo (Hulk), Danai Gurira (Okoye), Don Cheadle (War Machine) et Paul Bettany (Vision) se réunissent lors d’une vidéoconférence pour trouver le candidat du Parti démocrate.

« Je pense que Kamala Harris a besoin d’un slogan », intervient Downey, ce qui déclenche un brainstorming comique. Trois idées de pitch liées à leur personnage : Evans propose : « Je pourrais faire ça toute la journée » ; Cheadle répond : « Boom ! Vous cherchez ça ?! » ; et Gurira lance : « Kamala pour toujours ! »

La partie ludique se poursuit avec une blague sur le fait que Harris est « à bas la démocratie ».

« Je ne sais pas si cela sonne comme nous le souhaitons », plaisante Ruffalo.

Johansson et Evans ont pris leur retraite de leurs rôles chez Marvel, bien que le premier travaille toujours dans les coulisses en tant que producteur exécutif. Les autres personnages de la vidéo de Harris apparaissent encore de temps en temps sur grands et petits écrans dans le rôle de leurs personnages : Ruffalo dans She-Hulk : avocateCheadle dans Invasion secrète et le prochain Guerres d’armuresBettany dans WandaVision et le prochain Quête de visionet Gurira dans Panthère noire : Wakanda pour toujours. Downey fait maintenant son retour dans le MCU, mais dans un rôle très différent de celui d’Iron Man : le docteur Victor Von Doom, qui sera le super-vilain central de niveau Thanos. Avengers : Apocalypse.

Dans une interview avec Salon de la vanitéJohansson se souvient avoir envoyé un texto à son collègue ancien de Marvel lors d’une discussion de groupe : « Nous avons beaucoup de personnes puissantes sur ce fil, et ce serait formidable de s’unir… dans l’espoir de créer un moment viral pour Kamala. »

Scarlett Johansson dans le rôle de Natasha Romanoff dans « Black Widow ».

©Marvel Studios 2020



Même si Evans et Ruffalo étaient en train de tourner des films séparés, Downey était occupé à Broadway et Gurira était en train de faire du démarchage à Atlanta, a noté Johansson : « Je ne pense pas avoir jamais reçu autant de réponses immédiates de ces gens. Normalement, les gens arrivent au compte-goutte, mais tout de suite, le groupe était très excité. »

Billy Eichner et Will Ferrell étaient deux autres célébrités cherchant à offrir à Harris un moment viral. Ferrell s’est joint à Eichner pour reconstituer Billy dans la ruedans lequel le couple s’est rendu (littéralement) à New York pour poser des questions cruciales à des inconnus, telles que : « Auriez-vous des relations sexuelles avec un électeur de Trump ?

Regardez la souche des stars de Marvel pour Harris dans la vidéo ci-dessus.