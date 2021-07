Scarlett Johansson POURSUITE Disney pour « lui avoir coûté 50 millions de dollars » de bénéfices pour Black Widow alors que le studio claque le procès « triste et insensible »

L’actrice de BLACK Widow Scarlett Johansson poursuit Disney pour avoir sorti son nouveau film Marvel sur son service de streaming en même temps que sa sortie en salle.

La star d’action de 36 ans a déposé plainte jeudi, affirmant que cette décision lui coûterait probablement plus de 50 millions de dollars de bénéfices.

Elle a allégué que la société avait rompu son contrat en publiant Black Widow dans les salles et sur son service de streaming en même temps

ScarlettDisney est présumée en rupture de contrat parce que son contrat concernait une sortie exclusive en salles pour le film, selon le journal Wall Street.

Black Widow est sorti dans les deux salles et sur Disney+ le 9 juillet.

La poursuite, selon le point de vente, affirmait: « Disney a intentionnellement induit la rupture de l’accord par Marvel, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de tirer pleinement parti de son marché avec Marvel. »

Une grande partie du salaire de l’actrice pour Black Widow aurait été basée sur ses revenus au box-office.

John Berlinski, un avocat qui représente Scarlett a déclaré : « Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où le talent d’Hollywood tiendra tête à Disney et indiquera clairement que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats. »

Initialement prévu pour sortir en salles en mai 2020, le film a été retardé plusieurs fois en raison de la pandémie de coronavirus.

Finalement, Disney a fixé sa date du 9 juillet, puis a choisi de le lancer sur sa plate-forme de streaming en même temps.

Le procès a affirmé que Disney se concentrait davantage sur la croissance de son service d’abonnement et de son stock que sur le respect de son contrat avec Scarlett.

Disney et Marvel auraient tous deux été « insensibles » lorsque Scarlett et son équipe ont cherché à renégocier son contrat sur la décision de sortir son film en salles et en streaming.

Après que la star de cinéma ait déposé une plainte, Disney a applaudi et a qualifié la décision de « triste » et « insensible ».

Dans un communiqué publié jeudi, la House Of Mouse a déclaré : « Il n’y a aucun mérite à ce dépôt.

« Le procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19. »

De plus, ils ont poursuivi en affirmant que Scarlett avait « déjà reçu » 20 millions de dollars pour son travail sur le film.

« La sortie de Black Widow sur Disney + avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour », ont-ils affirmé.

L’actrice incarne Natasha Romanoff dans le merveille flick, reprenant son rôle de films précédents dans le MCU, dont Iron Man 2, Captain America: Civil War, Captain America: The Winter Soldier et Avengers: Endgame.

Bien que son personnage ait été tué dans Avengers: Fin de partie, elle a repris son rôle dans Black Widow, qui a eu lieu plus tôt, pour raconter l’histoire d’origine du personnage.

En dehors de la franchise Marvel, elle a également joué dans Her, Lost in Translation, Ghost World, Home Alone 3 et était la voix de Mindy dans The Bob l’éponge Carré Film.

Ses films ont rapporté plus de 14,3 milliards de dollars dans le monde, selon Celebrity Net Worth.

A partir de 2020, Scarlett a une valeur nette estimée de 165 millions de dollars.

En plus d’être une actrice à succès, Scarlett est aussi une épouse et une mère.





Elle a été marié à la star de Saturday Night Live Colin Jost depuis 2020, et le couple a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils étaient attend leur premier enfant ensemble, le partage du bébé est « bientôt prévu ».

Bien qu’il s’agisse du premier enfant de Colin, Scarlett a une fille de son précédent mariage avec Romain Dauriac.

Rose Dorothy Dauriac, 6 ans, est née le 30 août 2014.

Son procès prétend qu'elle perd plus de 50 millions de dollars en bonus, car une grande partie de son salaire de Black Widow était liée à ses performances au box-office.

Peu de temps avant la sortie de Black Widow, Scarlett et son mari Colin Jost ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant ensemble