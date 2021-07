Scarlett Johansson poursuit Disney pour la sortie en streaming de « Black Widow »

Scarlett Johansson poursuit Walt Disney.

La star de Marvel a déposé une plainte jeudi devant la Cour supérieure de Los Angeles, alléguant que son contrat avait été rompu lorsque la société a sorti « Black Widow » sur son service de streaming Disney + en même temps qu’il faisait ses débuts dans les salles.

Johansson affirme que son accord avec Disney’s Marvel Entertainment garantissait une sortie en salles exclusive pour son film solo, et son salaire était basé, en grande partie, sur la performance au box-office.

Le Wall Street Journal a été le premier à rapporter la nouvelle.

« Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme ‘Black Widow’ directement sur Disney+ pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu’il se cache derrière Covid-19 comme prétexte pour le faire », John Berlinski, avocat à Kasowitz Benson Torres, qui représente Johansson, a déclaré à CNBC.

« Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous sommes impatients de le prouver devant les tribunaux », a-t-il déclaré par e-mail. « Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où des talents hollywoodiens s’opposeront à Disney et indiqueront clairement que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats. »

Selon le dossier, les représentants de Johansson avaient demandé des assurances dès 2019, lorsque Disney + se préparait à lancer et les dirigeants de Disney ont suggéré que le contenu MCU serait disponible exclusivement sur le service.

Le procès comprend une réponse de l’avocat en chef de Marvel, qui a confirmé que « Black Widow » serait publié comme les autres films MCU.

« Nous comprenons que si le plan devait changer, nous aurions besoin d’en discuter avec vous et de parvenir à un accord car l’accord est basé sur une série de (très gros) bonus au box-office », indique la réponse.

Une fois que Johansson a appris que « Black Widow » sortirait en streaming et en salles le même jour, elle a tenté de négocier avec Marvel. Disney et Marvel n’ont pas répondu, affirme le procès.

Les représentants de Disney n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Des problèmes de contrat similaires sont apparus au cours de la dernière année, les studios ayant modifié leurs stratégies de sortie pendant la pandémie.

Gal Gadot et Patty Jenkins étaient aurait payé chacun 10 millions de dollars après que Warner Bros. a décidé de sortir « Wonder Woman 1984 » en salles et sur HBO Max en décembre. Anna Kendrick et Justin Timberlake étaient également on dit qu’il cherchait des bonus après la sortie du « Trolls World Tour » d’Universal en vidéo à la demande début 2020 au lieu de sortir en salles.

Disney a longtemps attendu de sortir des titres majeurs comme « Black Widow » après que la pandémie ait décimé l’industrie du cinéma. Les cinémas autour du monde ont été temporairement fermés pour empêcher la propagation du Covid-19. Mais alors que les restrictions sur les coronavirus se sont assouplies, les taux de vaccination ont augmenté et l’industrie a commencé à rebondir, Disney a choisi de lancer de nouveaux blockbusters dans les cinémas et via Disney + pour 30 $ simultanément.

Disney a déclaré que ce modèle de sortie hybride était une solution temporaire à la pandémie et après la « Jungle Cruise » de vendredi, il prévoyait de sortir le reste de sa liste 2021 exclusivement dans les salles à la fin de l’été et au début de l’automne.