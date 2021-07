Scarlett Johansson poursuit Disney pour la sortie en streaming de « Black Widow »

Disney a un problème plus important que Thanos à régler maintenant.

Scarlett Johansson, actrice de longue date de Marvel et vedette du nouveau tube de super-héros « Black Widow », a déposé jeudi une plainte contre le studio de cinéma devant la Cour supérieure de Los Angeles. Dans des documents obtenus par USA TODAY, la poursuite allègue que son contrat a été rompu lorsque « Black Widow » est sorti sur le service de streaming Disney + en même temps que ses débuts en salles.

Dans le procès, Johansson a déclaré que son accord avec Marvel Studios garantissait une sortie exclusive dans les salles de cinéma et que son salaire était basé en grande partie sur les performances au box-office.

Le procès allègue que « Disney a intentionnellement incité Marvel à rompre l’accord, sans justification, afin d’empêcher Mme Johansson de profiter pleinement de son marché avec Marvel ». de la stratégie de sortie de Disney + pour « Black Widow », mais le procès indiquait que Disney et Marvel n’avaient pas répondu à la demande.

Dans une déclaration à USA TODAY, un porte-parole de Disney a déclaré qu’il n’y avait « aucun mérite » au dossier et a qualifié la poursuite de « particulièrement triste et pénible dans son mépris total pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 ».

La société insiste sur le fait qu’elle « s’est pleinement conformée au contrat de Mme Johansson » et a également souligné que la sortie de Premier Access « a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour ».

La poursuite de Johansson comprend un e-mail de mars 2019 dans lequel l’avocat en chef de Marvel, Dave Galluzzi, a déclaré que la sortie se déroulerait selon un modèle théâtral traditionnel : « Nous comprenons que si le plan change, nous devrons en discuter avec vous et parvenir à un accord comme est basé sur une série de (très gros) bonus au box-office.

« Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme » Black Widow « directement sur Disney + pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu’il se cache derrière COVID-19 comme prétexte pour le faire », a déclaré l’avocat de Johansson, John Berlinski. une déclaration à USA TODAY.

« Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous avons hâte de le prouver devant les tribunaux. Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où le talent hollywoodien se lèvera. à Disney et précise que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats.

En raison de la pandémie, Disney – ainsi que d’autres studios – a dû repenser sa stratégie de sortie de films. Cette année, pour des sorties majeures telles que « Raya et le dernier dragon », « Cruella » et plus récemment « Black Widow », la société a proposé aux abonnés Disney + les films le même jour qu’au cinéma pour un supplément de 29,99 $ en accès Premier.

Le film Marvel a établi un record au box-office pandémique plus tôt ce mois-ci avec un week-end d’ouverture de 80 millions de dollars dans les cinémas nationaux. Disney a annoncé que le film avait également initialement rapporté 60 millions de dollars de plus dans le monde via Disney +, mais a depuis refusé de publier des numéros de streaming.

Négocier des contrats de talents autour de la modification des plans de publication est un territoire délicat. Lorsque Warner Bros. a annoncé que « Wonder Woman: 1984 » serait diffusé simultanément sur HBO Max à Noël – tout en mélangeant toute sa liste de 2021 à un modèle de théâtre et de streaming, à un tollé majeur – la star Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins ont renégocié un extra 10 millions de dollars chacun pour embarquer, selon le New York Times.

« C’est bien d’exiger ou de demander ce que vous valez (et) nous ne devrions pas être timides à ce sujet », a déclaré Gadot à USA TODAY en décembre dernier.

Le procès de Johansson vérifie l’évolution de la structure de l’accord « Wonder Woman: 1984 ».

« Dans les mois qui ont précédé ce procès, Mme Johansson a donné à Disney et Marvel toutes les chances de réparer leur tort et de tenir la promesse de Marvel », indique le procès. « Contrairement à de nombreux autres studios de cinéma, cependant – y compris Warner Brothers qui, sur information et conviction, s’est installé avec son talent sur des films tels que Wonder Woman après avoir sorti ces films » jour et date « sur son service de streaming HBO Max l’année dernière – Disney et Marvel ont largement ignoré Mme Johansson, la forçant essentiellement à engager cette action. «

Depuis sa première apparition en tant que Black Widow dans « Iron Man 2 » en 2010, Johansson est apparu dans neuf projets Marvel, dont les quatre films à succès « Avengers » et a été producteur exécutif du nouveau film.

Johansson a sauté la première de « Black Widow » et les événements sur le tapis rouge, mais elle a fait des interviews de presse pour le film. Dans une discussion avec USA TODAY, Johansson a félicité Disney pour avoir laissé les cinéastes de « Black Widow » aborder des problèmes à l’écran tels que les traumatismes infantiles et les droits reproductifs des femmes.

« C’est très courageux à bien des égards que Marvel nous laisse y aller », a-t-elle déclaré. « Ils comprennent l’importance de leur portée massive et que vous pouvez réellement essayer de provoquer une sorte de conscience collective sur ces sujets très sérieux. »

