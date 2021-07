Scarlett Johansson poursuit Disney pour la sortie de « Black Widow »

Rendre « Black Widow » disponible sur Disney + pourrait coûter à Mme Johansson plus de 50 millions de dollars, selon deux personnes informées de son contrat, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de l’accord privé. C’est ce que Mme Johansson aurait gagné si « Black Widow » avait approché 1 milliard de dollars de ventes mondiales de billets ; « Captain Marvel » et « Black Panther » ont tous deux dépassé ce seuil lors de la sortie prépandémique.

Au cours de ses trois premiers jours dans les cinémas, « Black Widow » a collecté 158 millions de dollars dans les cinémas du monde entier et environ 60 millions de dollars sur Disney + Premier Access. Les ventes totales de billets s’élèvent désormais à 327 millions de dollars, le total le plus bas pour une sortie de Marvel Studios depuis 2008, lorsque « The Incredible Hulk » a collecté 265 millions de dollars (ou 341 millions de dollars en dollars d’aujourd’hui). Disney n’a pas donné de total cumulé pour les ventes Disney + de « Black Widow ».

La plainte, déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles, affirme que Disney a rompu son contrat lorsqu’elle a sorti « Black Widow » simultanément dans les salles et sur Disney + plus tôt ce mois-ci. Le procès de Mme Johansson indiquait que Disney avait promis que « Black Widow » recevrait une sortie exclusive dans les salles pendant environ 90 à 120 jours et que sa rémunération – basée en grande partie sur des bonus liés à la vente de billets – avait été anéantie à la suite de la sortie hybride. . La disponibilité simultanée sur Disney +, où les abonnés pouvaient regarder le film instantanément (et y avoir un accès permanent) pour un supplément de 30 $, « a considérablement diminué les revenus du box-office », a déclaré Mme Johansson dans la poursuite.

La déclaration de Disney a qualifié le procès de « particulièrement triste et pénible dans son mépris insensible pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de Covid-19 ». La société a ajouté : « Disney s’est pleinement conformé au contrat de Mme Johansson et en outre, la sortie de ‘Black Widow’ sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour. «

« Tout d’abord, Disney voulait attirer le public de l’image loin des cinémas et vers son propre service de streaming, où il pourrait garder les revenus pour lui-même tout en augmentant simultanément la base d’abonnés Disney +, un moyen éprouvé d’augmenter le cours de l’action Disney », le costume, qui a été rapporté pour la première fois par le Wall Street Journal, a affirmé. « Deuxièmement, Disney voulait dévaluer considérablement l’accord de Mme Johansson et ainsi s’enrichir. »

Disney, citant la menace actuelle des coronavirus, a finalement décidé de sortir plusieurs films majeurs simultanément dans les salles et sur Disney + Premier Access. Il a utilisé la stratégie en mai pour « Cruella », qui mettait en vedette Emma Stone et a rapporté 221 millions de dollars dans le monde. (Disney a gardé secret les revenus de Disney + pour « Cruella ».) Vendredi, Disney donnera le même traitement à « The Jungle Cruise », une aventure comique mettant en vedette Emily Blunt et Dwayne Johnson. On ne sait pas si Mme Stone, Mme Blunt ou M. Johnson ont renégocié leurs contrats avec Disney en conséquence.

En décembre, WarnerMedia a lancé un nid de frelons en annonçant brusquement que plus d’une douzaine de films Warner Bros. – l’ensemble de la liste 2021 du studio – arriveraient chacun dans les salles et sur HBO Max. La décision a suscité un tollé de la part des grandes stars et de leurs agents au sujet de la perte potentielle d’indemnisation liée au box-office, forçant Warner Bros. à conclure de nouveaux accords. Il a finalement payé environ 200 millions de dollars pour contrecarrer la rébellion.

La question la plus profonde est la suivante : si les studios à l’ancienne n’essaient plus de maximiser le box-office pour chaque film mais passent plutôt à un modèle hybride où le succès est jugé en partie par les ventes de billets et en partie par le nombre d’abonnements de streaming vendus, qu’est-ce que cela signifie comment les stars sont payées – et où font-elles leurs films ?

Le modèle traditionnel, celui que les studios utilisent depuis des décennies pour conclure des accords cinématographiques de grande envergure, consiste à payer de petits frais à l’avance, puis à partager une partie des revenus de la vente de billets. Plus le succès est important, plus les gains « back end » sont importants pour certains acteurs, réalisateurs et producteurs.

Les géants du streaming l’ont fait différemment. Ils paient plus d’avance – généralement beaucoup, beaucoup plus – au lieu de tout paiement final, ce qui leur donne un contrôle total sur les revenus futurs. Cela signifie que les gens sont payés comme si leurs projets étaient des succès avant qu’ils ne soient publiés (ou même réalisés).

Le procès de Mme Johansson visait également directement Bob Chapek, directeur général de Disney, et Robert A. Iger, président de Disney, en citant les attributions d’actions qui leur ont été accordées comme récompenses pour la construction de Disney +, qui compte plus de 100 millions d’abonnés dans le monde. « Les divulgations financières de Disney indiquent clairement que les mêmes dirigeants de Disney qui ont orchestré cette stratégie bénéficieront personnellement de leur mauvaise conduite et de celle de Disney », a déclaré la plainte.

Selon la poursuite, les représentants de Mme Johansson ont approché Disney et Marvel ces derniers mois pour leur demander de renégocier son contrat. « Disney et Marvel ont largement ignoré Mme Johansson », a déclaré le costume.