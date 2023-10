Scarlett Johansson portait une robe noire plongeante lors d’un événement caritatif à New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Scarlett Johansson fait toujours une déclaration sur le tapis rouge et c’est exactement ce qu’elle a fait lors des Michael Kors God’s Love We Deliver Golden Heart Awards à New York le 16 octobre. La femme de 38 ans était magnifique lorsqu’elle portait une robe midi noire ajustée avec un décolleté plongeant qui révélait un décolleté ample.

Pour l’événement, Scarlett avait l’air élégante et sexy dans une robe midi noire à manches longues avec un décolleté en V très décolleté et une taille cintrée. La robe épousait parfaitement sa petite silhouette et l’ourlet se terminait au milieu de ses mollets. Elle a porté la robe avec une paire de collants noirs transparents à pois et une paire de talons pointus en cuir verni noir à bride cheville.

Quant à son glamour, Scarlett avait ses cheveux blonds platine courts et mi-longs en vagues lâches tandis qu’ils étaient séparés sur le côté. Un smokey eye sensuel avec un eye-liner noir épais et une lèvre nue brillante liaient son look ensemble.

Scarlett a eu le vent en poupe avec ses tenues ces derniers temps et la semaine dernière, elle était magnifique à la Clooney Foundation for Justice Albie Awards lorsqu’elle a porté une paire de pantalons droits Veronica De Piante Mick en satin noir avec une veste Veronica De Piante Giulia ajustée assortie. . Elle a complété son look avec une paire d’escarpins à bout pointu en cuir noir et des boucles d’oreilles Ana Khouri Diamond Delphine.

Quelques jours auparavant, Scarlett était à l’aéroport JFK lorsqu’elle portait une robe midi à fleurs verte et jaune à bretelles spaghetti, accompagnée d’un gros cardigan noir surdimensionné et boutonné en tricot torsadé Prada, de baskets Adidas blanches et d’une casquette de baseball des Yankees de New York.

Scarlett adore son cardigan Prada et elle l’a porté encore une fois lorsqu’elle l’a porté avec une robe midi en dentelle brodée Prada noire et blanche, des mocassins Monolith en cuir brossé Prada épais en cuir noir, un mini sac à bandoulière en cuir Prada Arque et de petites boucles d’oreilles Prada Eternal Gold. en Or Jaune.