Scarlett Johansson parle d’être “hyper-sexualisée”: “Je suis devenue en quelque sorte objectivée et cataloguée”

Elle a ce que l’animateur de “Armchair Expert”, Dax Shepard, appelle “The X Factor” – une sympathie inhérente qui ne peut être explicitement décrite.

Scarlett Johansson est flattée par l’affirmation, mais explique que la perception d’elle par le public est souvent mal interprétée.

“Je suis devenue en quelque sorte objectivée et cataloguée de cette manière où j’avais l’impression de ne pas recevoir d’offres de travail pour des choses que je voulais faire”, a-t-elle déclaré à Shepard. “Mais je me souviens m’être dit:” Je pense que les gens pensent que j’ai 40 ans. “”

Aujourd’hui âgée de 37 ans, la fondatrice des soins de la peau “The Outset” a décrit qu’être catégorisé comme plus âgé “a cessé d’être quelque chose de désirable et quelque chose contre lequel je me battais”.

Apparaissant dans son premier film à l’âge de neuf ans à peine, Johansson se souvient d’avoir grandi et d’avoir été immédiatement exposée à des choses qui ne semblaient pas appropriées.

L’actrice dit qu’elle “était définitivement dans différentes situations qui n’étaient pas adaptées à son âge”, mais que sa “maman était vraiment douée pour la protéger” alors qu’elle avait moins de 18 ans.

“Maintenant, c’est comme si je voyais des acteurs plus jeunes dans la vingtaine – j’ai l’impression qu’ils sont autorisés à être toutes ces choses différentes, comme s’ils pouvaient jouer toutes ces choses différentes… nous n’avons même plus le droit de classer les acteurs, heureusement, dit-elle.”

Shepard a suggéré qu’un exemple moderne serait l’ancienne star de Disney Channel devenue “Euphoria”, Zendaya, à laquelle Johansson a dit: “C’est un excellent exemple.”

Cependant, elle a développé et noté que Florence Pugh est un autre exemple. “Elle travaille dans tous les genres différents, et vous voyez toutes ces différentes couleurs dans sa boîte de peinture.”

Johansson dit que sa situation était différente. “Je pense que tout le monde pensait que j’étais plus vieux et que je le faisais [acting] pendant longtemps, puis j’ai été enfermé dans cette étrange chose hyper-sexualisée. J’avais l’impression que c’était fini, en quelque sorte… C’est le genre de carrière que vous avez, ce sont les rôles que vous avez joués, et je me disais : “Ça y est.””

Johansson, qui est maintenant mariée à Colin Jost de “Saturday Night Live”, a également attribué son apparence adulte au fait d’être mariée à un jeune âge et d’avoir vécu beaucoup de vie jusqu’à ce moment-là.

“Je me suis mariée quand j’avais 23 ans, donc je me suis mariée quand j’étais très jeune, et à ce moment-là, j’avais l’impression d’avoir 33 ans.”

L’actrice nominée aux Oscars a été mariée trois fois. Son premier mariage était avec l’acteur Ryan Reynolds de 2008 à 2011, suivi de Romain Dauriac, avec qui elle partage sa fille Rose. En 2020, elle a épousé Jost et ils ont ensemble un fils nommé Cosmo.

