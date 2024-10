Scarlett Johansson, Kylie Jenner et Taylor Swift en tête de liste des célébrités utilisées pour les arnaques à l’IA

Vous avez probablement vu des vidéos ridicules sur les réseaux sociaux. Il y a une célébrité – c’est peut-être Sydney Sweeney ou Tom Hanks – qui parle directement à la caméra d’un produit, mais quelque chose semble un peu bizarre. C’est peut-être le fait que leur bouche ne semble pas bouger parfaitement en synchronisation avec leurs paroles ou peut-être que Hanks essaie de vendre des médicaments d’apparence sommaire dont vous n’avez jamais entendu parler.

Eh bien, vous avez raison d’être sceptique. Grâce à la technologie de l’intelligence artificielle, des célébrités sont utilisées à gauche et à droite dans des vidéos et des images IA deepfake pour toutes sortes d’escroqueries, vendant des produits qu’elles n’ont jamais réellement approuvés. Et la société de cybersécurité McAfee propose une nouvelle liste répertoriant les portraits de célébrités les plus couramment utilisés au cours de l’année écoulée.

Scarlett Johnasson arrive en tête de liste, ce qui est particulièrement intéressant compte tenu de son plaidoyer contre les contenus non consensuels d’IA. Johnasson a déclaré qu’elle avait été approchée par OpenAI pour donner une voix à leur assistant technique robotique, mais l’actrice a refusé. OpenAI est allé de l’avant et a créé une voix similaire pour l’une des démos de la société, mais semble avoir abandonné la voix après que Johansson a menacé de poursuivre en justice.

Parmi les autres grands noms de la liste figurent Kylie Jenner, Taylor Swift et Tom Hanks, entre autres. Hanks a écrit une note sur Instagram de retour en août avertissant que les faux IA utilisaient son image pour vendre des médicaments.

« Il y a plusieurs publicités sur Internet utilisant faussement mon nom, mon image et ma voix faisant la promotion de remèdes miracles et de médicaments miracles », a écrit Hanks. « Ces publicités ont été créées sans mon consentement, frauduleusement et via l’IA. Je n’ai rien à voir avec ces publications, ni avec les produits et traitements, ni avec les porte-parole vantant ces remèdes.

Hanks a ensuite expliqué qu’il souffrait de diabète de type 2 et a déclaré : « Je travaille UNIQUEMENT avec mon médecin certifié concernant mon traitement », terminant son message par un avertissement en majuscules : « NE VOUS TROMPEZ PAS. NE VOUS ÊTRE PAS ESROQUÉ. Ne perdez pas votre argent durement gagné.

Parce qu’en fin de compte, c’est de cela qu’il s’agit. Gagner de l’argent en usant frauduleusement de l’image de personnes connues.

La liste de McAfee, avec les explications de l’entreprise :

Scarlett Johansson : Actrice et chanteuse dont le nom et l’image ont été utilisés sans autorisation pour des publicités et des mentions, ardente défenseure du contenu non consensuel généré par l’IA Kylie Jenner : Star de télé-réalité et influenceur dont le nom et l’image ont été utilisés sans autorisation pour des escroqueries sur les réseaux sociaux et de faux produits et sites Web Kylie Cosmetics Taylor Swift : Chanteur dont le nom et l’image ont été utilisés sans autorisation à des fins de soutien à des célébrités, d’arnaques à des billets et à des cadeaux de produits, ainsi qu’à des fins de désinformation (approbation politique) Anya Taylor-Joie : Actrice dont le nom et le compte social/la ressemblance ont été utilisés sans autorisation pour une escroquerie et pour diffuser des informations erronées sur sa série en streaming Tom Hanks : Acteur dont le nom et l’image ont été utilisés sans autorisation pour promouvoir des « remèdes miracles et des médicaments miracles » Sabrina Carpentier : Chanteur dont le nom et l’image ont été utilisés sans autorisation pour de fausses escroqueries à l’achat de billets et pour promouvoir une application permettant de créer des images sexuellement explicites Sydney Sweeney : Actrice dont le nom et l’image ont été utilisés sans autorisation pour des escroqueries cryptographiques Blake Lively : Actrice dont le portrait a été utilisé sans autorisation dans le cadre d’une arnaque aux bonbons pour perdre du poids Johnny Depp : Acteur dont l’image a été utilisée sans autorisation dans le cadre d’escroqueries liées aux cadeaux publicitaires, aux cryptomonnaies et aux collectes de fonds Addison Rae : Chanteuse et actrice dont le portrait a été utilisé sans autorisation pour de fausses mentions, des cadeaux et des escroqueries cryptographiques

La seule célébrité qui ne figure pas sur la liste mais que nous voyons le plus souvent chez Gizmodo ? Ce serait Elon Musk. Nous avons même reçu des plaintes de consommateurs déposées auprès de la FTC plus tôt cette année concernant des escroqueries cryptographiques utilisant le visage de Musk. Ils sont partout.

Les gens de McAfee préviennent qu’à mesure que l’IA s’améliorera, il sera de plus en plus difficile de distinguer ce qui est un deepfake de ce qui est réel. Les gens devront donc simplement rester vigilants et essayer d’appliquer certaines capacités de réflexion critique chaque fois qu’une prétendue approbation d’une célébrité apparaîtra dans leur flux de médias sociaux.

« À une époque où l’actualité des célébrités fait partie des conversations quotidiennes et est accessible d’un simple clic, les gens privilégient souvent la commodité plutôt que la sécurité en ligne, en cliquant sur des liens suspects promettant du contenu de célébrités ou des produits connexes », Abhishek Karnik, responsable de la recherche sur les menaces chez McAfee, a déclaré dans un communiqué publié en ligne.

« Mais si cela semble trop beau pour être vrai, cela vaut la peine d’y jeter un deuxième coup d’œil. Alors que les cybercriminels utilisent des outils d’IA avancés pour créer des escroqueries plus convaincantes, les risques augmentent et les noms de célébrités constituent l’appât idéal pour les consommateurs curieux. C’est pourquoi les gens doivent rester vigilants et réfléchir à deux fois avant de cliquer.