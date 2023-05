Scarlett Johansson dit qu’elle se sentait « sans espoir » et s’est interrogée sur son avenir d’actrice après avoir perdu son rôle au profit de Sandra Bullock

Scarlett Johansson a admis qu’elle avait commencé à s’interroger sur son avenir à Hollywood après avoir perdu deux rôles principaux au profit d’Emily Blunt et Sandra Bullock.

L’actrice de 38 ans a déclaré à Variety qu’elle était devenue démoralisée après avoir été rejetée pour des rôles dans le blockbuster Marvel de 2010 « Iron Man 2 » et le hit de science-fiction de 2013 « Gravity ».

« J’ai été refusé pour deux rôles – le premier était » Iron Man 2 « et l’autre était » Gravity « d’Alfonso Cuarón », a déclaré Johansson au point de vente. « J’avais tellement voulu ce rôle. »

Elle a poursuivi : « C’est en quelque sorte la goutte qui a fait déborder le vase. Je me sentais vraiment frustrée et désespérée. Du genre : « Est-ce que je fais le bon travail ? » »

De plus, la native de New York était découragée par les rôles qui lui étaient proposés. Bien que sa performance dans « Lost in Translation » en 2010 lui ait valu une nomination aux Golden Globes de la meilleure actrice, une victoire aux BAFTA de la meilleure actrice et l’a établie comme une star bancable, elle a senti qu’elle commençait à être cataloguée comme une « bombe ».

« C’était difficile de sortir de ce casier », se souvient Johansson. « Et j’ai fait des films comme ‘Il n’est tout simplement pas intéressé par toi’ et des films qui ont en quelque sorte continué ce récit. Je n’ai pas pu avancer. »

« Le travail qu’on m’offrait me semblait profondément insatisfaisant », a-t-elle ajouté. « Je pense qu’on m’a proposé tous les scripts de Marilyn Monroe. J’étais comme, ‘Est-ce la fin de la route créative?' »

Cependant, Blunt s’est retiré de manière inattendue d' »Iron Man 2″ en raison d’un conflit d’horaire avec le film de 2010 « Les Voyages de Gulliver ». La star de « Le diable s’habille en Prada » était contractuellement obligée d’apparaître dans le mouvement d’aventure fantastique critique mettant en vedette Jack Black en raison de son accord préexistant avec Fox.

Avec Blunt hors course, Johansson est devenu le premier choix pour dépeindre l’espion russe devenu Avenger Natasha Romanov / Black Widow. Bien que Black Widow ait été introduit dans « Iron Man 2 », le personnage n’a pas eu beaucoup de temps à l’écran au départ.

Cependant, Johansson a reconnu que cela ouvrait la porte à une future expansion dans l’univers MCU.

« Ce film n’allait pas faire avancer l’aiguille en termes d’écriture de mon personnage, mais il y avait un potentiel pour ce que cela pourrait être – un potentiel de croissance dans les films suivants », a-t-elle déclaré.

Après avoir bouclé « Iron Man 2 », Johansson a joué dans la reprise à Broadway de « A View From the Bridge » d’Arthur Miller et a remporté un Tony Award pour sa performance.

« J’ai eu une telle poussée de croissance en faisant cette pièce, de manière créative et artistique », se souvient-elle.

Johansson a déclaré à Variety que les rôles ultérieurs dans les films « Under The Skin » et « Her » de 2013 ont réveillé son amour du jeu d’acteur. « Soudain, c’était comme, ‘J’aime toujours ce travail' », se souvient la star de « Lucy ». « Et cela a ravivé ma passion pour le travail. Je me sentais moins anxieux. »

Johansson a repris son rôle de Black Widow dans huit films de la franchise MCU, dont « The Avengers », « Captain America : The Winter Soldier », « Avengers : Age of Ultron », « Captain America : Civil War », « Avengers : Infinity Wary ». « , « Captain Marvel » et « Avengers : Fin de partie ».

Bien que le personnage de Johansson soit mort dans « Avengers : Endgame », elle est revenue pour son propre solo film préquel, « Black Widow » de 2021.

En 2019, Johansson a reçu une nomination aux Oscars de la meilleure actrice après avoir joué aux côtés d’Adam Driver dans le drame de divorce « Marriage Story ». Cette année-là, elle a également obtenu un Oscar du meilleur soutien pour son rôle de mère célibataire vivant dans l’Allemagne contrôlée par les nazis dans « Jojo Rabbit ».

Bien que la franchise « Avengers » l’ait propulsée vers la célébrité internationale, Johansson a déclaré à l’ancienne co-star du MCU, Gwyneth Paltrow, qu’il était peu probable qu’elle revienne dans de futurs films.

« J’ai terminé », a déclaré Johansson dans « The Goop Podcast » de Paltrow. « Le chapitre est terminé. J’ai vraiment eu l’impression d’avoir fait tout ce que j’avais à faire. De plus, revenir et jouer un personnage encore et encore, sur une décennie, est une expérience tellement unique. »