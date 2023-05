Scarlett Johansson décompose les retrouvailles émouvantes de Jeremy Renner: « Honnêtement, je suis tellement content de le voir »

Après que Jeremy Renner ait subi un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques à la suite d’un accident de chasse-neige presque mortel, sa co-vedette des « Avengers », Scarlett Johansson, n’était pas sûre de revoir un jour son amie.

Johansson, 38 ans, a rappelé le moment où elle a appris que Renner avait été écrasé par une machine à neige de près de 15 000 livres alors qu’il tentait de sauver la voiture de son neveu.

« J’étais très contrarié », a raconté la star de Marvel lors d’une interview avec Variety. En janvier, lorsque l’accident s’est produit, Johansson tournait « Project Artemis » à Atlanta.

« Sur la chaîne de textos ‘Avengers’, on se dit : ‘OK, vous nous avez tous battus. C’est tout. Vous avez gagné' », a-t-elle poursuivi.

« C’est comme de vrais trucs de super-héros. C’est incroyable. »

La discussion de groupe étoilée comprenait les six Avengers originaux – Johansson, Chris Evans, Renner, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth et Mark Ruffalo – selon le média.

La star de « Black Widow » a ensuite détaillé ses retrouvailles émouvantes avec Renner, lorsqu’elle et Evans ont pris connaissance de leur ami pendant son long rétablissement.

« Honnêtement, j’étais tellement heureux de le voir. Je ne savais pas si j’allais le revoir un jour. Non seulement le revoir, mais le voir s’épanouir et dans un espace aussi incroyable, mentalement, » a ajouté Johansson.

« C’est une personne très spirituelle en général et une personne très émouvante. Et vous pouvez le voir dans son travail. Cela se voit. Il a une telle profondeur pour lui… J’étais tellement heureux de voir qu’il est plein de vie et de lumière. … il est aussi hilarant. Nous avons beaucoup ri.

Evans, 41 ans, a partagé qu’il était ravi de rendre visite à Renner et était vraiment heureux que sa co-star soit de bonne humeur.

« Pas de larmes du tout. Beaucoup de rires, de sourires et de câlins », a-t-il fait remarquer. « Laissez à Jeremy le soin de prendre quelque chose d’aussi potentiellement tragique et de le transformer en quelque chose d’aussi inspirant. »

Renner, 52 ans, a informé les fans de son état de santé alors qu’il se remet de l’accident mortel.

Récemment, Renner a plaisanté en disant qu’il emmenait son « nouveau » corps pour un « essai routier » alors qu’il publiait une vidéo de lui-même en train d’effectuer des exercices – malgré un tibia cassé.

« J’ai décidé de surmonter la douleur du progrès (ce maudit tibia brisé) et de prendre les nouvelles pièces pour un petit essai routier. Le corps est miraculeux… », a-t-il légendé la vidéo Instagram.

La star de « Hawkeye » a travaillé avec un physiothérapeute, qui a créé une compilation vidéo montrant les progrès réalisés par Renner depuis l’accident.

« Mon PT a fait ceci à titre de référence et pour se rappeler, vous ne pouvez pas marcher à moins de faire un pas à la fois! » il a écrit dans la légende.

Le 1er janvier, le bureau du shérif du comté de Washoe a déclaré dans un rapport d’incident, obtenu par Fox News Digital, que Renner « avait été tiré sous le Pistenbully et que la piste avait roulé sur lui » alors qu’il tentait de remorquer le camion de son neveu hors du neige.

« Renner a été blessé au torse, aux extrémités, au visage et à la tête », indique le rapport.

Renner a fait de grands progrès dans son rétablissement depuis son expérience de mort imminente. En avril, l’acteur a foulé son premier tapis rouge pour son émission Disney+ « Rennervations ».