La star hollywoodienne Scarlett Johansson, avant la sortie de ‘Black Widow’, a parlé de la façon dont son personnage de Marvel a été traité comme un « morceau de cul » dans les films précédents. Selon Fox News, alors qu’elle était sur le tournage de son premier film indépendant de la franchise, l’actrice a révélé son mépris pour l’hypersexualisation de son personnage, également connue sous le nom de Natasha Romanoff, en particulier dans la suite d' »Iron Man ».

En parlant de cela, lors d’une visite de presse en 2019 sur le tournage du film à venir, elle a déclaré: « Je veux dire, vous regardez en arrière » Iron Man 2 « et même si c’était vraiment amusant et que vous y passiez beaucoup de bons moments, le le personnage est tellement sexualisé, tu sais ?

Johansson a continué à parler de son personnage et a ajouté: « On en a vraiment parlé comme si elle était un morceau de quelque chose, comme une possession ou une chose ou quoi que ce soit – comme un morceau de cul, vraiment. Et Tony [Stark, played by Robert Downey Jr.] se réfère même à elle comme quelque chose comme ça à un moment donné. Qu’est ce qu’il dit? ‘J’en veux.' »

Bien qu’il ne semble pas que l’acteur soit trop attaché à la représentation de Natasha dans les films précédents, elle a reconnu les éléments érotiques évidents de son personnage. « À un moment donné [Tony] l’appelle un morceau de viande, et peut-être, à ce moment-là, cela ressemblait en fait à un compliment », a-t-elle déclaré.

Johansson a reconnu que son personnage utilise sa sexualité à la fois comme « un moyen de ressentir » et comme une tactique pour manipuler les gens autour d’elle. Après avoir joué le rôle depuis 2010, Johansson a noté que le personnage est responsabilisé dans sa vulnérabilité, qualifiant son dernier acte de sacrifice dans « Avengers: Endgame » « d’incroyablement puissant ».

Après les événements de « Captain America: Civil War », l’histoire d’origine de Natasha est différente de ses précédentes apparitions dans l’univers Marvel. Parlant du changement dans la représentation de Natasha, Johansson a déclaré: « Maintenant, les gens, les jeunes filles, reçoivent un message beaucoup plus positif, mais c’est incroyable de faire partie de ce changement et de pouvoir sortir de l’autre côté et faire partie de cette vieille histoire, mais aussi du progrès. Évoluer. Je pense que c’est plutôt cool. «

L’histoire de « Black Widow », dont la sortie a été retardée en raison de la pandémie, est basée sur la fraternité et les « sentiments compliqués » qui accompagnent la relation compliquée entre elle et son alliée Yelena Belova (Florence Pugh).

Dans le prochain film, poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant de devenir un vengeur. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que les téléspectateurs assisteront au nouveau méchant de Marvel, Taskmaster. Le film est dirigé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige. Il fera son chemin dans les cinémas indiens le 9 juillet de cette année.