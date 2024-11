Scarlett Johansson, Chris Evans, Robert Downey Jr. et d’autres stars de Marvel soutiennent Kamala Harris contre Donald Trump

Scarlett Johansson a lancé un appel et a rassemblé les Avengers pour vaincre Donald Trump lors de la prochaine élection présidentielle et voter pour Kamala Harris.

Dans une vidéo partagée par Mark Ruffalo, qui joue Hulk dans l’univers cinématographique Marvel, les acteurs ont exprimé leur soutien au vice-président Harris et au gouverneur du Minnesota, Tim Walz, dans la dernière ligne droite de leur mandat à la Maison Blanche.

« Merci d’avoir répondu à l’appel », dit Johansson alors qu’elle la salue Vengeurs co-stars dans un Appel vidéo FaceTime.

Don Cheadle intervient et dit : « Je pense que vous voulez dire assemblage. »

L’appel vidéo comprenait également celui de Captain America Chris Evans, Panthère noire la star Danai Gurira, WandaVision Paul Bettany et Iron Man, Robert Downey J.r.

EN RELATION: Appui des célébrités de Trump : une liste complète des célébrités soutenant l’ex-POTUS

« C’est un plaisir pour nous de nous réunir et de faire sortir le vote de cette élection », a déclaré Gurira.

Le Vengeurs les stars se réunissent pour réfléchir à un slogan pour la campagne Harris-Walz, Gurira suggérant « Kamala Forever ».

Le groupe de super-héros s’unit et déclare : « Je m’appelle Kamala Harris et j’en ai assez de la démocratie. »

CONNEXES : Appui des célébrités de Kamala Harris : une liste de célébrités soutenant le vice-président

Sur les réseaux sociaux, Ruffalo posté sur X: « Ne restez pas à l’écart. C’est celui où nous perdrons gros : le projet 2025, les droits reproductifs des femmes, le changement climatique, les droits LGBTQIA+, l’éducation publique, l’allégement de la dette étudiante, la loi sur les soins abordables, la sécurité sociale et, à partir d’aujourd’hui, les vaccins qui sauvent des vies. Cette merde est réelle et elle va venir pour toi. Prenez 3 amis et sachez que peu importe ce que vous êtes un héros. Donnez toujours tout.