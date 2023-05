Scarlett Johansson a rendu visite à Jeremy Renner après son accident – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Réunion de justiciers! Après Jérémy Renner s’est cassé plus de 30 os dans son corps dans un accident de chasse-neige le jour du Nouvel An, ses co-stars de Marvel Scarlett Johansson et Chris Evans lui a rendu visite pendant sa convalescence. Scarlett, 38 ans, a détaillé la visite, qui s’est déroulée en avril, dans une nouvelle interview avec Variété. « Honnêtement, j’étais tellement content de le voir. Je ne savais pas si j’allais le revoir un jour », a déclaré le Veuve noire l’étoile a dit à Variété. « Non seulement pour le revoir, mais pour le voir s’épanouir et dans un espace aussi incroyable, mentalement. »

Scarlett, qui est apparue dans quatre films Marvel avec Jeremy, 52 ans, a appelé le Oeil de faucon star « une personne spirituelle en général et une personne très émouvante. » Scarlett a poursuivi: «Et vous pouvez le voir dans son travail. Cela passe. Il a une telle profondeur en lui. Et j’étais tellement heureux de voir qu’il est plein de vie et de lumière, et il est aussi hilarant. On a beaucoup ri. »

Chris, 41 ans, a également partagé un scoop sur les retrouvailles secrètes entre les trois acteurs. « Pas de larmes du tout. Beaucoup de rires, de sourires et de câlins », a déclaré Chris Variété. « Laissez à Jeremy le soin de prendre quelque chose d’aussi potentiellement tragique et de le transformer en quelque chose d’aussi inspirant. »

Scarlett se souvient avoir été « très bouleversée » lorsqu’elle a entendu parler de l’accident de Jeremy le 1er janvier. Elle a dit qu’une fois que Jeremy avait commencé à récupérer, les acteurs originaux des Avengers – Scarlett, Jeremy, Chris, Chris Hemsworth, Marc Ruffaloet Robert Downey Jr. – a plaisanté sur l’héroïsme de Jeremy dans leur chat de groupe. « Sur la chaîne de texte des Avengers, nous disons, ‘OK, vous nous avez tous battus. C’est ça. Vous avez gagné », a déclaré Scarlett, se référant à la façon dont Jeremy a sauvé la vie de son neveu, lorsqu’il a été brutalement blessé par le chasse-neige. «C’est comme de vrais trucs de super-héros. C’est incroyable », a-t-elle ajouté.

Jeremy a poursuivi son chemin vers la guérison pendant plus de quatre mois depuis l’accident. Jeremy partage occasionnellement des mises à jour sur la façon dont il va sur son Instagram et Twitter. Il a également fait sa première apparition sur le tapis rouge depuis l’incident de la première de sa série Disney + Rennervations.

