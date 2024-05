Scarlett Johansson a apporté des reçus à la controverse OpenAI

Bienvenue à nouveau dans la revue de la semaine de TechCrunch – la newsletter de TechCrunch récapitulant les plus grandes nouvelles de la semaine. Vous le voulez dans votre boîte de réception tous les samedis ? Inscrivez-vous ici.

OpenAI a annoncé cette semaine qu’elle supprimait Sky, l’une des voix utilisées par son nouveau modèle GPT-4o, après que les utilisateurs ont trouvé qu’elle ressemblait étrangement au personnage d’IA de Scarlett Johansson dans « Her ». L’actrice a publié une déclaration indiquant qu’elle avait engagé un conseiller juridique pour s’enquérir de la manière dont la voix avait été développée. Bien que la société affirme que la voix n’était pas basée sur celle de Johansson, l’actrice a déclaré qu’OpenAI l’avait déjà approchée pour utiliser sa voix pour le modèle.

Le ministère américain de la Justice et 30 procureurs généraux d’État ont intenté une action en justice contre Live Nation Entertainment, la société mère de Ticketmaster, pour pratiques monopolistiques présumées. Le procureur général américain Merrick Garland a déclaré lors d’une conférence de presse que Live Nation « étouffe sa concurrence ». Le procès intervient après que les législateurs ont examiné de plus près le contrôle du géant du divertissement sur l’industrie, déclenché par les tentatives frustrantes des fans de Taylor Swift d’acheter des billets pour la tournée Eras fin 2022.

Cette semaine a également eu un grand bouleversement chez Techstars. La PDG Maëlle Gavet a annoncé son départ de l’entreprise à la fin du mois, remplacée par David Cohen, co-fondateur et président du conseil d’administration. Le style de leadership de Gavet a fait l’objet de controverses au cours de son mandat. Une enquête de TechCrunch a révélé des accusations de culture « autocratique et punitive » qui ont conduit à un exode important de main-d’œuvre.

Slack entraîne peut-être son IA à partir de vos messages : Slack exploite ses propres données utilisateur pour former certains de ses nouveaux services d’IA. Si vous ne souhaitez pas que vos données fassent partie d’un ensemble de formation, vous devez envoyer un e-mail à Slack pour vous désinscrire. En savoir plus

Humane recherche peut-être un acheteur : Après un lancement cahoteux du Ai Pin de Humane à 700 $, Bloomberg rapporte que la société pourrait chercher à vendre – et son prix s’est chiffré entre 750 millions et 1 milliard de dollars. En savoir plus

Microsoft Build explore le matériel axé sur l’IA : Lors de sa conférence annuelle des développeurs, Microsoft a lancé les PC Copilot+ et a annoncé de nouvelles capacités d’IA pour Windows, y compris une prochaine fonctionnalité « Rappel ». En savoir plus

Spotify teste un DJ AI hispanophone : Spotify développe une version alternative de sa fonctionnalité AI DJ qui parlera espagnol. Des références à « DJ Livi » ont été repérées dans le code de l’application par le vétéran de la technologie et ingénieur inverse Chris Messina. En savoir plus

Astuce de lessive gratuite ? : Deux étudiants de l’UC Santa Cruz ont découvert une faille de sécurité permettant à quiconque d’éviter de payer pour le linge fourni par plus d’un million de machines à laver connectées à Internet. En savoir plus

Seigneurs mèmes pour Biden : La campagne de réélection du président Joe Biden cherche à embaucher un gestionnaire de mèmes tout en continuant d’essayer d’attirer les jeunes électeurs. En savoir plus

L’application ChatGPT connaît une augmentation de ses revenus : Le lancement de GPT-4o par OpenAI a entraîné la plus forte hausse de revenus sur mobile jamais enregistrée par l’entreprise, bien que le modèle soit disponible gratuitement sur le Web. L’application a gagné 4,2 millions de dollars sur l’App Store et Google Play après son lancement. En savoir plus

FCC s’attaque aux publicités politiques générées par l’IA : La FCC a lancé une exigence selon laquelle le contenu généré par l’IA doit être divulgué dans les publicités politiques. La proposition s’appliquerait aux « câblo-opérateurs, aux fournisseurs de télévision et de radio par satellite », mais pas aux streamers ou à YouTube. En savoir plus

Le secret pour entrer dans Y Combinator : Y Combinator accepte moins de 1% des candidatures qu’il reçoit. Lors d’une conversation avec Teresa Carlson de General Catalyst, le PDG Garry Tan a révélé la « sauce secrète » pour accéder à l’accélérateur de startups. En savoir plus

Émulateur Adobe vs iOS : Adobe a menacé de poursuites judiciaires contre l’émulateur de jeux rétro Delta, car il pensait que le logo de l’application ressemblait trop au sien. L’icône de Delta était censée être une lettre grecque stylisée delta, mais le logo a été mis à jour pour éviter tout problème. En savoir plus

Le conseil IA de Meta manque de diversité : Meta a annoncé la création d’un nouveau conseil consultatif sur l’IA, entièrement composé d’hommes blancs. Malheureusement, ce n’est pas si surprenant. Dominic-Madori Davis, Amanda Silberling et Kyle Wiggers explorent comment les femmes et les personnes de couleur ont joué un rôle clé dans la révolution de l’IA, même si elles continuent d’être négligées. En savoir plus

Derrière les démissions d’OpenAI : L’équipe Superalignment d’OpenAI a été créée pour développer des moyens de gouverner et de diriger les systèmes d’IA « superintelligents ». L’entreprise a empêché l’équipe d’effectuer ce travail et limité ses ressources, poussant plusieurs membres de l’équipe à démissionner, dont le co-responsable Jan Leike. En savoir plus