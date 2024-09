Scarlet et Violet – Stellar Crown sont désormais jouables dans Pokémon TCG Live

TLa dernière extension du jeu de cartes à collectionner Pokémon, Écarlate et violet – Couronne stellaireest arrivé dans Jeu de cartes à collectionner Pokémon en direct. Vous pourrez collectionner des cartes numériques, notamment les nouveaux Pokémon ex Stellar Tera, SPÉCIFICATIONS ACE cartes et bien plus encore. Incorporez ensuite ces cartes à votre deck pour défier les joueurs du monde entier.

Il existe un nouveau Battle Pass qui vous permet de vous lancer dans la bataille avec un nouveau deck comprenant Terapagos ex. Au fur et à mesure de votre progression dans le Battle Pass, vous débloquerez également des boosters, des crédits, une caisse de collection et 16 cartes supplémentaires à ajouter à votre deck.

En échangeant des cristaux, vous aurez accès au Premium Pass, qui débloque un deck supplémentaire axé sur Galvantula ex. Le Premium Pass propose également des objets sur le thème de Terastal Terapagos, des boosters supplémentaires, des pièces, une autre caisse de collection, des cristaux et 17 cartes supplémentaires pour améliorer votre deck. Avec le Premium Pass +, vous bénéficierez d’un démarrage instantané de 15 niveaux dans votre parcours Premium Pass.

Amusez-vous à découvrir de nouvelles cartes et à construire des decks puissants !