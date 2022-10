Scaredy-Cats, vous pouvez aussi profiter de films d’horreur cet Halloween

Chaque année, à mesure que le temps se refroidit et que reprend son règne de terreur, juste au moment où j’affronte ma première araignée de douche de la saison, j’ai l’étrange envie de regarder un film d’horreur. Le seul problème : je suis un chat effrayant.

Mon diagramme de Venn personnel de films effrayants mais pas trop effrayants n’est qu’un petit morceau. Hocus Pocus 2 n’est pas assez effrayant, mais Halloween se termine est un pic de cortisol dont je n’ai pas besoin dans ma vie. chasseurs de fantômes: une insulte à mes besoins esthétiques. Le sourire? Plus comme Emoji visage hurlant de peur. Qu’en est-il de Non? Le titre dit tout.

Il est difficile de gratter les démangeaisons de la saison effrayante lorsque votre peau est aussi fine que le gossamer filé par cette araignée de douche que j’ai mentionnée, qui était réelle, soit dit en passant. Cela semble contre-intuitif – regardez des films d’horreur ou ne le faites pas, n’est-ce pas ? Mais quand toutes les expériences Twitter Insomnie induite par Midsommarou lorsqu’un étude scientifique identifie le film le plus effrayant de tous les temps, comment ne pas vouloir en savoir plus ?

Quoi qu’il en soit de l’horreur qui attire et repousse simultanément les humains normaux, je l’ai aussi. Je ne sais pas pourquoi j’ai “besoin” pour découvrir qui était le tueur dans Scream. Je suppose que c’est juste une impulsion humaine naturelle, un bras de fer entre ne peut pas détourner le regard et ne peut pas regarder. Nous apprécions tous le délicieux frisson du macabre, dans une certaine mesure. J’en ai juste besoin à petites doses.

Classez ceci sous “rien de ce que je fais n’est en fait aussi excentrique” (voir aussi : trouver Adam Chauffeur attrayant). Il s’avère Je ne suis pas le seul à vivre des films d’horreur par des moyens plus sûrs. Mon support de prédilection a longtemps été les synopsis de l’intrigue de Wikipedia, mais ce n’est que la porte d’entrée vers un monde d’horreur regardé à travers les doigts écartés. Amis effrayants, lisez la suite pour découvrir toutes les autres façons de remplacer (ou de préparer) la consommation de films d’horreur cet Halloween.

Synopsis de l’intrigue rempli de spoilers

Je lis des pages Wikipedia de films d’horreur depuis des années. Contrairement aux critiques de films, Wikipedia vous guide à travers chaque rythme, rebondissement et spoiler de l’histoire, avec un détachement clinique bienvenu qui élimine toutes les vibrations effrayantes. Je n’ai pas besoin de savoir si le film est bien – J’ai juste besoin de savoir ce qui était si sinistre Sinistre.

Ceux qui ont vu Midsommarpar exemple, comprendra le vaste gouffre entre regarder That One Part et lire “Il découvre la jambe de Josh plantée dans un parterre de fleurs et le corps de Simon exposé dans une grange, après avoir été soumis à un aigle de sang”, qui est La version Wiki de celui-ci. Vous pouvez ensuite cliquer pour découvrir ce qu’est un aigle de sang, et la simple idée de voir cela sur un écran sera suffisamment effrayante pour durer jusqu’à l’année prochaine.

Une autre bonne option est Le spoiler du filmqui comprend des récapitulatifs crowdsourcés et remplis de spoilers de “tout, de American Beauty à Zoolander”.

A24



Podcasts et résumés YouTube

Il existe une industrie artisanale florissante de récapitulatifs de films remplis de spoilers sur YouTube et partout où vous obtenez vos podcasts, de genre indépendant Récapitulatif de tous les spoilers aux amoureux de l’horreur Viande morte et Flix trouvé. Il existe même des récapitulatifs spécialement conçus pour les chats effrayants – je recommande le Trop effrayant, je n’ai pas regardé et Ruiné podcasts, qui ressemblent tous deux à une conversation avec un ami plus intrépide sur le plan cinématographique, mais avec une meilleure valeur de production.

Avertissements de déclenchement personnalisés

Le problème avec la peau fine, c’est que les films d’horreur ne sont qu’une partie du problème. J’ai aussi des problèmes avec le mélodrame extrême ou le péril (il y a une différence entre pleurer devant un film triste et sangloter car votre santé mentale est encore érodée par la morosité de la vie d’un personnage fictif). Manchester au bord de la mer m’a bien eu. Et vous pouvez parier que j’ai déjà reniflé la page Wiki pendant Le fils.

C’est là que Le chien meurt-il ? entre en jeu. Une prémisse ingénieuse, l’application gratuite permet un ensemble organisé de déclencheurs et d’avertissements pour chaque film potentiel. Vous pouvez rechercher dans la base de données tout, de “il y a du cannibalisme” à “est-ce que quelqu’un pète ou crache” et, bien sûr, si des amis à fourrure sont blessés.

Dans le même ordre d’idées, Où est le saut est un catalogue complet de sauts effrayants avec des horodatages exacts afin que vous puissiez planifier en conséquence, si vous décidez de regarder. Mètre effrayant fournit un service public complémentaire, classant les films sur des échelles distinctes de Creepy, Gory et Jumpy, et les étiquetant avec des déclencheurs communs comme “chambre de torture” et “possession démoniaque”.

capture d’écran/Karisa Langlo



Guides parents

Parfois, il suffit d’admettre que vous avez la constitution émotionnelle d’un enfant. Et si, comme moi, vous n’êtes pas réellement un enfant, vous devrez peut-être commencer à devenir parent. IMDb, par exemple, a une fonction intégrée guide parental cela va au-delà des cotes MPA pour différencier les éléments tolérables comme le “blasphème” et les plus répugnants “violence et gore”. C’est là que j’ai découvert cet avertissement effrayant sur le film d’horreur de 2004 Vu: “Un homme tire sur un autre homme (il survit).”

Les sources alternatives pour le paternalisme réconfortant d’un parent attentionné comprennent Enfants à l’espritqui avertit du clivage et d’une grande araignée dans Hocus Pocus 2et Médias de bon sens, une vaste taxonomie de médias adaptés aux enfants (et non), y compris des livres et des podcasts, avec des recommandations d’âge et des classements non seulement pour des choses comme “la violence et la peur”, mais même le consumérisme excessif. (Sans rapport : Common Sense Media est également un excellent endroit pour découvrir bien des choses comme Livres bien pensés sur les jeunes LGBTQ+ et Meilleurs films avec des personnages et des protagonistes portoricains.)

Regardez juste ce fichu film…

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre ça, mais les films d’horreur sont beaucoup moins terrifiants quand on les regarde un dimanche matin avec les stores ouverts et toutes les lumières allumées. Il y a aussi l’astuce “avance rapide pour que vous sachiez ce qui vous attend”, si vous ne pouvez gérer les vibrations effrayantes que lorsqu’elles ont été gâtées.

Prêt? Vérifiez meilleurs films d’horreur sur Netflix, Première vidéo et HBO Max. Pour les plus courageux que moi, consultez notre liste des meilleurs services de streaming de films d’horreur, aussi. Et, bien sûr, vous pouvez toujours simplement regarder un Film d’Halloween qui n’est pas si effrayant, et appelez-le un jour. CA sera Marquez la saison des films de Noël avant de le savoir.