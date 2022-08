Scarborough comme vous ne l’avez jamais vu : pourquoi 2 cousins ​​veulent que vous partiez à l’aventure à vélo

À quand remonte la dernière fois que vous êtes parti à l’aventure dans votre propre ville ?

Si votre réponse est “trop ​​longue” et que vous avez un vélo avec des pneus assez larges, alors deux cousins ​​ont quelque chose à ajouter à votre liste de choses à faire cet été : le Scarborough South Loop.

Jimmy Judgey et Gurinder Sandhu ont passé des années à relier le parcours de 27,3 kilomètres qui est à près de 90 % hors route et qui traverse 11 parcs différents, dont la partie sud du parc urbain national de la Rouge. Accessible en transport en commun ou en voiture, c’est un joyau dans une ville qui peut être un endroit hostile au vélo.

Et voici la chose qu’ils veulent que vous sachiez : ce n’est pas pour les cyclistes. C’est pour tout le monde.

“Nous vivons dans une ville si diversifiée et nous voulons que les gens aient l’impression d’avoir une place – une place dans le monde du cyclisme, une place dans les aventures en plein air”, a déclaré Judgey à CBC Toronto.

La boucle sud de Scarborough emmène les cyclistes au sommet des falaises, puis plus tard jusqu’à la plage. (Patrick Morell/CBC)

Cette histoire pourrait porter sur la sécurité routière, sur la protection de l’environnement dans une ville en pleine croissance ou sur la culture de niche mais en pleine croissance du cyclisme sur gravier. Mais pour Judgey et Sandhu, cela revient toujours à l’inclusion et à leur mission d’amener plus de gens à faire du vélo.

Judgey a grandi sans beaucoup d’argent à Scarborough, assemblant des vélos avec des pièces que d’autres ont jetées à la ferraille. C’est le genre de vélos qu’il veut voir sur la boucle. Ce Supercycle poussiéreux irait très bien, ajoute Sandhu, et pas besoin de kit Lycra non plus.

REGARDER: Jimmy et Dwight parcourent la partie est de la boucle – et oui, nous avons apporté le drone:

Prenez un vélo et partez à l’aventure sur la boucle sud de Scarborough Jimmy Judgey de DriveSide, qui a tracé la boucle principalement hors route avec son cousin, emmène Dwight Drummond de CBC Toronto sur un tour d’été et explique comment il espère que cette route incitera plus de gens de tous horizons à explorer sur deux roues.

Les cousins ​​veulent également voir plus de personnes de couleur – qui ne se sentent peut-être pas les bienvenues lorsqu’il s’agit de faire du vélo ou d’autres activités de plein air – sur deux roues.

“Nous pensons que les vélos sont pour tout le monde et que les aventures à vélo sont pour tout le monde aussi”, a déclaré Judgey.

Sandhu souligne le succès que d’autres groupes locaux, notamment le Mandem Cycling Club, ont eu pour stimuler la diversité dans la communauté cycliste de Toronto ces dernières années en organisant de grandes et joyeuses randonnées de groupe. “Ils ont les plus grands sourires”, a-t-il déclaré. Il y a eu des initiatives similaires pour tout, de la randonnée à l’observation des oiseaux, et Sandhu dit que la visibilité compte vraiment.

“C’est contagieux. C’est vraiment le cas.”

“Je pense que les aventures à vélo offrent une telle opportunité aux gens de s’évader. Pour s’amuser. Pour pratiquer la santé mentale. Juste pour faire une petite pause parfois. Nous aimons particulièrement montrer aux gens la magie de Scarborough”, a déclaré Judgey à CBC Toronto lors d’une rouler la semaine dernière. (John Rieti/CBC)

Parcourant la partie est de la boucle par une belle journée d’été, Jimmy était également tout sourire alors qu’il guidait ce journaliste et Dwight Drummond de CBC sur une partie du parcours. Il fait partie de ces personnes qui sont de purs encouragements. Le côté conduitele site Web que le duo a lancé en tant que projet pandémique, en est une extension.

Les instructions du site existent pour être un coup de main; Voici l’itinéraire que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, voici une trousse de premiers soins simple, oh et si vous le souhaitez, voici un guide pour préparer du café pendant que vous êtes là-bas.

La touche personnelle est là dès le saut.

Les cyclistes de Scarborough connaissent peut-être certaines parties de l’itinéraire – en particulier les sections Pan Am Path et Waterfront Trail – mais la boucle de DriveSide relie de petites sections de terre (se tortillant sur un champ d’herbe le long d’un dépôt de la ville à un moment donné, naviguant sous des viaducs imposants un peu plus tard ) pour vous immerger dans la nature. Les cousins ​​se sont perdus tant de fois en le découvrant.

La vue d’East Point Park, qui est aussi une réserve ornithologique, vous fera vous demander : Suis-je vraiment à Toronto en ce moment ? (John Rieti/CBC)

Vous passerez devant des sanctuaires d’oiseaux, apercevrez peut-être un papillon monarque ou deux et vous vous demanderez “Suis-je vraiment à Toronto en ce moment?” Si vous êtes gentil, vous prendrez peut-être des déchets et les transporterez à vélo jusqu’à la prochaine poubelle.

De nombreux résidents de Scarborough connaissent également ces parcs. Ce sont des lieux de détente pour certains, le lieu d’innombrables fêtes de famille pour d’autres. De cette façon, le trajet ressemble à un tour à travers mille arrière-cours luxuriantes.

“Nous aimons particulièrement montrer aux gens la magie de Scarborough”, a déclaré Judgey.

“Vous constatez que les gens sont dans un tel espace de tête positif lorsqu’ils sont dans les parcs.”

Trois ans de préparation, la boucle sud de Scarborough “vous offre la diversité tout au long” en ce qui concerne les paysages, a déclaré Judgey. (John Rieti/CBC)

Les saules valent à eux seuls le détour. Il y a une rivière à suivre, des ponts à traverser, des panoramas sur le lac Ontario qui sont parfaits pour rêver (ou, vous savez, Instagrammer) et des plages isolées pour vous rafraîchir.

C’est une description de moins de la moitié de l’itinéraire.

Un groupe de cyclistes traverse Morningside Park, un endroit facilement accessible pour commencer la boucle sud de Scarborough si vous arrivez en voiture. (John Rieti/CBC)

La vraie joie de ce trajet est ce qui n’est pas là : principalement des moments de stress élevé d’avoir à rouler près de la circulation. Oui, il y a des collines, dont certains admettent que Sandhu peut ressembler à des “monstres intimidants” pour les cyclistes inexpérimentés, mais les fondateurs ont aussi une solution à cela : admettre qu’il n’y a pas de honte à faire une petite randonnée à vélo.

Parcourez l’itinéraire dans un sens ou dans l’autre. Déplacez-vous au « rythme de la fête » et passez un bon moment. Ne vous inquiétez pas du risque de crevaison car vous n’êtes jamais loin du support. Il n’y a pas de mauvaises réponses.

“Il s’agit de combler ce moment d’hésitation”, a déclaré Sandhu.

Une fois ces barrières brisées, dit le couple, c’est aussi simple que leur devise : “Soyez gentil, faites du vélo, répétez.”