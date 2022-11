Scaramucci parle de FTX, de Sam Bankman-Fried et de “la pire semaine de l’histoire de la crypto-monnaie”

Anthony Scaramucci, fondateur de SkyBridge Capital et directeur des communications de l’administration Trump à court terme, a parlé vendredi matin sur “Squawk Box” de CNBC de l’ami et partenaire commercial Sam Bankman-Fried, PDG de l’échange de crypto en ruine FTX.

FTX, qui a pris une participation de 30% dans SkyBridge Capital de Scarmucci en septembre, risque de faire faillite après qu’une “ruée bancaire” sur l’échange de crypto lui ait laissé un manque d’environ 8 milliards de dollars. Bankman-Fried dit qu’il n’était pas au courant de l’ampleur de l’effet de levier des utilisateurs en raison d’un mauvais étiquetage interne des comptes bancaires.

Scaramucci hésitait à attribuer l’échec de l’échange à la malveillance.

“Je ne veux pas parler de fraude pour le moment, car c’est en fait un terme juridique”, a déclaré Scaramucci. “J’implorerais Sam et sa famille de dire la vérité à leurs investisseurs, d’aller au fond des choses.”

Bankman-Fried a tweeté jeudi matin qu’il était “désolé”, admettant qu’il “avait merdé” et “aurait dû faire mieux”.

Bankman-Fried a déclaré que sa première erreur était un mauvais étiquetage interne des comptes bancaires, ce qui signifiait qu’il était “substantiellement à côté” de son sens de la marge des utilisateurs. “Je pensais que c’était beaucoup plus bas.”

Scaramucci a émis l’hypothèse que Bankman-Fried aurait pu commettre des erreurs dans les affres du marché baissier de la crypto, en particulier lorsque Three Arrows, un énorme fonds spéculatif de crypto-monnaie, a été liquidé en juin 2022.

“Quand Three Arrows s’est effondré, il est possible, Andrew, que Sam ait eu des difficultés à ce moment-là, puis il a pris des décisions qui se sont avérées désastreuses pour lui et les deux côtés de cette entreprise”, a-t-il déclaré vendredi, s’adressant à Andrew de CNBC. Ross Sorkin.

Scaramucci a déclaré à “Squawk Box” qu’il était allé voir Bankman-Fried chez lui aux Bahamas en tant qu’investisseur et ami. Quand il y est arrivé, dit-il, cela semblait au-delà d’un simple sauvetage de liquidités.

Binance semble avoir fait la même évaluation. La plus grande société de crypto-monnaie au monde a rompu un accord non contraignant pour sauver FTX après avoir fait preuve de diligence raisonnable et les nouvelles “concernant les fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines”.

Scaramucci a déclaré qu’il n’avait pas vu de preuve de cette mauvaise gestion lorsque lui et d’autres investisseurs ont sélectionné FTX pour la première fois en tant que partenaire commercial potentiel.

“Dupe, je suppose que c’est le bon mot, mais je suis très déçu parce que j’aime bien Sam”, a déclaré Scaramucci. “Je ne sais pas ce qui s’est passé parce que je n’étais pas un initié chez FTX.”

“Il y a beaucoup de détresse sur les marchés, et beaucoup de mes amis pensent que c’est la pire semaine de l’histoire de la crypto-monnaie”, a déclaré Scaramucci.

Il a déclaré qu’il prévoyait de racheter ses actions dans SkyBridge à FTX, notant que son entreprise ne détenait pas d’actifs chez FTX en raison d’un conflit d’intérêts potentiel.