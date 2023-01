Scaramucci dit que SkyBridge peut racheter la participation de FTX cette année, allègue que SBF a commis une fraude

Le financier et directeur des communications à court terme de la Maison Blanche a également déclaré qu’à son avis, il est désormais évident que l’ancien PDG et fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, connu sous le nom de “SBF” et considéré comme un ami de Scaramucci, a enfreint les règles. .

“Nous attendons l’autorisation des responsables de la faillite, des avocats et des banquiers d’investissement pour déterminer exactement ce que nous allons racheter et quand”, a-t-il déclaré, ajoutant que la situation ne sera probablement pas résolue. “jusqu’à probablement la fin du premier semestre de cette année.

“Je pense qu’il est très clair maintenant qu’il y a eu fraude. Nous devrons bien sûr laisser le système judiciaire déterminer toutes ces choses”, a déclaré Scaramucci à CNBC.

Bankman-Fried a plaidé non coupable de huit accusations fédérales, notamment de fraude et de blanchiment d’argent. Pendant ce temps, le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et Caroline Ellison, l’ancienne co-PDG d’Alameda Research, ont tous deux plaidé coupables à des accusations fédérales liées à l’effondrement de FTX et travaillent avec des enquêteurs. Alameda Research était le fonds spéculatif crypto créé par Bankman-Fried et affilié à FTX.

Scaramucci avait hésité à qualifier les transactions de Bankman-Fried au sein de FTX de fraude dans sa dernière interview avec CNBC.

“Je ne veux pas parler de fraude pour le moment, car c’est en fait un terme juridique”, a déclaré Scaramucci. “J’implorerais Sam et sa famille de dire la vérité à leurs investisseurs, d’aller au fond des choses”, a-t-il ajouté sur “Squawk Box” de CNBC le 11 novembre.

Il a également déclaré en novembre qu’il n’était pas au courant de l’ampleur de l’effet de levier des fonds des utilisateurs au sein de l’échange cryptographique et qu’il ne voulait pas attribuer les échecs de FTX à la malveillance.

FTX a maintenant récupéré plus de 5 milliards de dollars d’actifs liquides, y compris des liquidités et des actifs numériques, selon des avocats du Delaware lors de l’une des audiences de mise en faillite de la société mercredi.

S’exprimant vendredi, Scaramucci a également déclaré qu’il pensait que plus d’argent serait récupéré de l’échange de crypto en faillite.

“Je pense que cela se résoudra favorablement”, a-t-il déclaré à Arjun Kharpal de CNBC. “C’est évidemment une bonne nouvelle pour les créanciers de FTX”, a-t-il ajouté.

– Arjun Kharpal de CNBC a contribué à ce rapport.