Scandinave Mixte : Caroline Hedwall marque deux aigles en route vers la mi-course | Actualités golfiques

Caroline Hedwall mène par un après son deuxième tour 64

Caroline Hedwall a tiré un 64 dont deux aigles alors qu’elle prenait la tête à mi-course au Scandinavian Mixed à Göteborg.

Hedwall a ravi les supporters locaux du Vallda Golf and Country Club et a mené des scores exceptionnels dans son groupe, Pia Babnik et Joost Luiten volant également haut après 36 trous.

Henrik Stenson a passé le week-end en toute sécurité, bien que les années 70 consécutives l’aient laissé neuf derrière le leader, mais l’animatrice du tournoi Annika Sorenstam sera une spectatrice – et une commentatrice invitée – au cours des deux derniers tours.

Le tour de huit sous de Hedwall lui a valu une avance d’un coup sur Luiten, qui a tiré un 65 et a terminé 36 trous sans un seul défaut sur sa carte, tandis que Babnik n’est qu’à trois derrière après avoir ajouté un 66 à son premier 68.

Après avoir commencé au 10e, Hedwall s’est lancée avec des birdies à 13 et 14 avant de drainer un excellent putt pour l’aigle au long 16e, et un autre birdie au 18e a plafonné un back-neuf 31.

Hedwall a fait deux aigles le deuxième jour

La pilier de la Solheim Cup a laissé tomber son premier coup du tournoi au deuxième, mais elle a répondu avec des oiselets consécutifs, puis s’est retirée d’un bunker sur le green pour un autre aigle au sixième.

« J’ai eu un peu de chance aujourd’hui. J’ai fait deux aigles et un tir de bunker, donc c’était très agréable », a déclaré la joueuse de 32 ans, dont la dernière victoire était l’Open de France féminin, il y a près de trois ans.

« Si vous regardez le classement, il semble qu’ils l’aient mis en place assez juste, mais c’est difficile à juger. Je pense qu’en regardant le mélange des joueurs dans le classement, je pense qu’ils ont fait du bon travail parce que c’est évidemment difficile .

« J’espère pouvoir à nouveau jouer avec Joost, j’ai vraiment apprécié de jouer avec lui ces derniers jours. C’est bien d’être de retour en Suède et je vais juste essayer de m’amuser. »

Luiten était loin d’être intimidé par le superbe score de ses partenaires de jeu et a réussi sept birdies sur ses 65 pour remporter la deuxième place et s’assurer d’être à nouveau associé à Hedwall samedi, le jeu commençant maintenant beaucoup plus tôt en raison de la menace de vents violents dans l’après-midi. .

« Ces filles jouaient très bien », a déclaré le Néerlandais. « Ils l’ont touché très loin, je pense qu’ils l’ont touché aussi longtemps que moi, donc ils pouvaient vraiment faire des trous, et ils en ont profité. Ils faisaient beaucoup de birdies, et Caroline avait aussi deux aigles, J’ai essayé de les suivre et j’ai réussi à le faire.

Henrik Stenson est neuf derrière, mais Annika Sorenstam a raté la coupe

« Ce que je fais, c’est me concentrer sur moi-même, je ne peux rien faire d’autre. J’ai juste besoin de marquer moi-même un score et ensuite je verrai où cela me place dans le classement par rapport aux hommes et aux femmes. Je pense que c’est le clé.

« Il a fallu un peu de temps pour s’y habituer parce que j’étais le seul homme du groupe, donc c’était un rythme un peu différent, mais c’est amusant de jouer différents formats et c’est amusant de voir les filles aussi. Elles vraiment écrasé le ballon – vous pouvez le voir dans les scores! »

Babnik a été rejointe à 10 sous par l’Australienne Stephanie Kyriacou, qui a réussi un birdie sur quatre de ses six derniers trous dans ses 66, tandis que les autres stars du Ladies European Tour Olivia Cowan et Alice Hewson sont également en lice avec neuf sous après les rondes de 68 et 67.

Le co-leader du jour au lendemain, Sam Horsfield, a perdu sept coups après un décevant 74, 10 coups de plus que son premier tour, tandis que Stenson est toujours en désaccord avec son long jeu et aura besoin de quelque chose de spécial pour menacer les leaders après son 70 à trois oiseaux. .

« C’est un travail difficile pour moi », a-t-il déclaré. « Nous nous battons toujours et nous continuons à rectifier, j’ai réussi à faire ça plutôt bien pour une deuxième journée. Sur le parcours, la façon dont il se joue, vous en souhaitez beaucoup plus, en particulier les normales cinq. Je suis à niveau. huit normales cinq, et cela ne me mènera nulle part dans ce domaine.

« Nous devons faire mieux si nous voulons monter dans le classement, c’est sûr. Je dois essayer de trouver quelque chose qui me donne un peu plus de tranquillité d’esprit. Je me sentais assez précipité avec les coups plus longs, c’est pas très bien synchronisé ou en bon état. »