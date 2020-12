Depuis sa sortie en 2003, Elf est devenu un incontournable du circuit des films de Noël.

Mettant en vedette Will Ferrell dans le rôle du malheureux copain qui a été élevé comme un elfe au pôle Nord mais se rend à New York pour trouver son vrai père, le film réconfortant a été un succès instantané.

Mais comme tous les bons films, sa réalisation ne s’est pas faite sans un drame …

1. Jim Carrey était censé être Buddy mais en a assez d’attendre

Le scénario d’Elf a été écrit en 1993 avec la star de Grinch Jim Carrey à l’esprit pour le rôle principal.

À l’époque, il n’était pas encore devenu un nom familier avec Ace Ventura: Pet Detective, mais au moment où le projet a obtenu le feu vert 10 ans plus tard, Jim avait évolué.







(Image: Rex)



Et donc le comédien de Saturday Night Live Will Ferrell est entré dans l’un de ses premiers rôles depuis qu’il a quitté la série.

2. Ils ont viré bébé Buddy

Vous n’êtes jamais trop jeune pour être limogé, comme cela a été prouvé lorsque des jumeaux, tous deux aux cheveux blonds bouclés, ont reçu leurs ordres de marche.

Les bébés étaient censés jouer un jeune copain et sourire et ramper à la demande, mais à la place, ils ne faisaient que pleurer.

En fin de compte, des triplés brunes ont dû être enrôlées pour les remplacer.

3. Le film a rendu Will Ferrell malade







(Image: Rex)



Le penchant de Buddy pour le sirop d’érable et les bonbons a eu un effet secondaire horrible sur l’acteur Will, qui a souffert de maux de tête et d’insomnie atroces.

« C’était difficile. J’ai ingéré beaucoup de sucre dans ce film et je n’ai pas beaucoup dormi », a-t-il déclaré au Sun.

«Je suis constamment resté éveillé. Mais pour le film, je suis là. S’il faut manger beaucoup de sirop d’érable, alors je le ferai – si c’est ce que le travail exige.

4. Zooey Deschanel n’était pas le premier choix pour jouer à Jovie







(Image: Warner Bros.)



Il y avait plusieurs actrices en lice pour jouer l’intérêt amoureux de Buddy et l’elfe Gimbles réticent Jovie.

Et l’actrice de New Girl Zooey n’a obtenu une audition qu’après le retrait de la star choisie.

«Je suis entré en tant que remplaçant. La personne qu’ils ont choisie ne pouvait pas le faire », a-t-elle déclaré à Variety.

«La plupart des rôles que j’ai obtenus au début de ma carrière, je remplaçais quelqu’un d’autre qui avait abandonné à la dernière minute.

En ce qui concerne les cheveux blonds, la star aux cheveux naturellement bruns a révélé qu’elle les avait teints pour une autre audition qui n’a abouti à rien, mais les patrons elfes ont insisté pour qu’elle les garde.

«Ce qui est drôle, c’est que j’avais teint mes cheveux pour un test d’écran pour un film qui ne s’est jamais produit», dit-elle.

«J’ai eu une réunion pour Elf alors que j’étais blonde, et je leur ai demandé si je pouvais teindre mes cheveux en brun. Ils ont dit: ‘Non, nous voulons que vous ressembliez à ce que vous avez fait lors de votre audition.’ «

4. La scène controversée de la douche









Buddy découvre l’incroyable talent de chanteur de Jovie lorsqu’il fait irruption dans les vestiaires de travail pendant qu’elle est sous la douche et l’entend chanter Baby, It’s Cold Outside.

«Je ne savais pas que tu étais nu sous la douche», dit-il à Jovie horrifiée alors qu’elle s’enroulait dans le rideau de douche, mais certains téléspectateurs ne l’ont pas acheté et ont affirmé que Buddy savait très bien ce qu’il faisait.

« Buddy sait ce qu’est une douche, et il savait très certainement qu’elle était nue! » un fan a écrit sur reddit.

« Buddy essayait en fait de jeter un œil sur Zooey pendant qu’elle était sous la douche », a poursuivi le fan. « Et a joué son fétiche comme de l’innocence. »

D’autres ont critiqué la critique du « réveillé » et Zooey a répondu aux réactions négatives, défendant le film et les intentions de cette scène.

«C’est drôle parce qu’évidemment tout le monde sait que ce n’est pas approprié de marcher dans la salle de bain des filles quand quelqu’un prend une douche, mais il est tellement crédible que cet elfe innocent», dit-elle.

«C’est bizarre qu’il soit là-dedans, mais tu achètes totalement que ses intentions sont pures et innocentes.

5. La «querelle» qui a tué la suite

Will a révélé une fois qu’il avait refusé la somme stupéfiante de 29 millions de dollars pour tourner une suite, disant au Guardian: « J’ai tué l’idée d’une suite. 29 millions de dollars semblent beaucoup d’argent pour un gars qui porte des collants, mais c’est ce que le marché supportera. . «

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Selon l’acteur James Caan, qui a joué le père de Buddy Walter Hobbs, il n’y aura jamais de deuxième film en raison d’un prétendu désaccord entre Will et le réalisateur Jon Favreau.







(Image: Rex)



« Nous allions le faire et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, j’ai enfin un film en franchise. Je peux gagner de l’argent, laisser mes enfants faire ce qu’ils veulent faire' », a récemment déclaré James à l’émission de radio américaine, The Fan à Cleveland.

« Le réalisateur et Will ne s’entendaient pas très bien. Will voulait le faire, et il ne voulait pas du réalisateur, et il l’avait dans son contrat. C’était une de ces choses. »

En 2016, Jon Favreau a déclaré que faire un suivi serait un « gros pari ».

« Si je ne fais rien, je serais très content de ce que c’est. Dès que vous le faites, vous essayez d’ajouter quelque chose, vous courez toujours le risque de diminuer par rapport à l’original », a-t-il déclaré à Yahoo! films.

«J’ai énormément d’attention pour ce film et vous ne voulez rien faire pour gâcher l’héritage de celui-ci.»