«Scandaleux»: fureur alors que certains demandeurs du crédit universel se sont vu refuser le paiement du coût de la vie de 326 £

Les organisations caritatives ont condamné la décision «scandaleuse» de refuser à certains Britanniques vulnérables le paiement d’urgence du coût de la vie en raison des sanctions relatives aux prestations.

Le premier paiement de 326 £ était censé être versé à environ 8 millions de personnes recevant des prestations de l’État sous condition de ressources en juillet – mais il est apparu que certains sur Universal Credit ont manqué.

Les directives du Département du travail et des pensions (DWP) pour le personnel du JobCentre leur ont dit de refuser le paiement unique à certains qui ont été sanctionnés, selon Le miroir.

Les conseils auraient dit au personnel que ceux dont Universal Credit avait été arrêté en raison d’une sanction au cours de la «période de qualification» ce printemps – disant qu’ils «n’auront pas droit à un paiement du coût de la vie».

Des sanctions – qui peuvent entraîner la réduction ou l’arrêt des paiements du crédit universel – peuvent être imposées si le personnel décide qu’il “ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour trouver un travail rémunéré”.

Mark Winstanley, directeur général de Rethink Mental Illness, a déclaré que le gouvernement devait repenser la décision “scandaleuse” d’autoriser la retenue du paiement spécial alors que les factures d’énergie et les prix des denrées alimentaires montaient en flèche.

“Cette décision aggrave la détresse causée par les sanctions, infligeant des dommages importants à la santé mentale des gens”, a déclaré le responsable de l’association caritative.

Winstanley a ajouté: “Le DWP doit revoir de toute urgence cette décision et administrer le paiement du coût de la vie aux personnes concernées dès que possible pour éviter des souffrances et des dommages inutiles.”

Natalie Bennett, une collègue du parti vert, a déclaré que c’était “totalement indéfendable – les personnes qui auront le plus désespérément besoin d’aide l’ont nié”.

Marc Francis du groupe anti-pauvreté Z2K Trust a également exhorté le DWP à reconsidérer la pénalisation de ceux qui ont des problèmes avec leur demande de crédit universel.

Il a déclaré: “Ces paiements uniques sont conçus avant tout pour garantir que les gens ne soient pas incapables de se permettre de mettre de la nourriture sur la table ou de congeler chez eux.”

Les sanctions sont fréquentes pour beaucoup sur Universal Credit. Les derniers chiffres disponibles du gouvernement montrent qu’un peu plus de 78 000 demandeurs (3,9 %) ont fait l’objet d’une sanction en février, soit plus du double des 31 000 enregistrés il y a deux ans.

Francis a déclaré que le régime des sanctions était « notoirement trop zélé » et a laissé de nombreuses personnes sans argent pendant des semaines – affirmant que c’était l’une des raisons pour lesquelles tant de gens se tournent vers les banques alimentaires.

Les gestionnaires de banques alimentaires ont dit L’indépendant manquer d’approvisionnement suffisant en nourriture au milieu d’une vague « écrasante » de nouvelles personnes tombant dans la misère.

Cela survient alors que les derniers chiffres officiels montrent que les salaires réels ont chuté à un taux record de 3% entre avril et juin, l’inflation ayant réduit la valeur de la rémunération des travailleurs.

Et l’inflation alimentaire a bondi à 11,6% au cours des quatre semaines précédant début août, ajoutant 533 £ à la facture moyenne des supermarchés, selon la société de recherche Kantar.

Des millions de Britanniques recevant des prestations ont le droit de recevoir une subvention de 650 £ pour le coût de la vie dans le cadre des plans de l’ancien chancelier Rishi Sunak, le deuxième versement de 324 £ devant être versé à l’automne.

Mais Sunak et sa rivale à la direction des conservateurs, Liz Truss, continuent de se disputer sur le type de soutien supplémentaire qui devrait être disponible pour alléger les factures d’énergie en automne et en hiver.

Sunak a suggéré qu’il envisageait de nouveaux paiements directs d’environ 5 milliards de livres sterling pour les plus vulnérables s’il remportait la course à la direction des conservateurs. Mais Truss ne s’est pas encore engagé à fournir d’autres “documents”.

On dit maintenant qu’elle se demande si la remise gouvernementale existante de 400 £ sur les factures d’énergie cet automne – visant à aider tous les ménages du Royaume-Uni – pourrait être mieux ciblée.

Elle pourrait empêcher le paiement prévu de 400 £ d’être versé aux “hauts revenus”, selon des informations, le ministre du Trésor Simon Clarke, un partisan clé de Truss, affirmant qu’il était “assez étrange” que les personnes riches en bénéficient également.

L’indépendant a approché le DWP pour commentaires.