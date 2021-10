« Scandaleux et doit s’arrêter »: un tollé après que l’université ait nommé l’haltérophile trans Laurel Hubbard « sportive néo-zélandaise de l’année »

L’Université d’Otago a décerné l’honneur à l’athlète trans Hubbard, devenant la première star du sport à recevoir le prix en 113 ans d’histoire et vient après que Hubbard soit devenu le premier compétiteur ouvertement trans à participer à une épreuve en solo aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier.

Cependant, bien que Hubbard, 43 ans, n’ait pas réussi sa candidature olympique, elle a été saluée par l’université néo-zélandaise pour son impact sur le sport – bien qu’elle ait été éclipsée aux Jeux olympiques par sa compatriote Lisa Carrington qui a remporté trois médailles d’or au Japon pour devenir la plus olympien à succès dans l’histoire.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Reforma Moda ! (@modareforma)

Néanmoins, Hubbard, qui a déclenché un débat sur l’équité d’avoir des athlètes nés de sexe masculin en compétition contre des femmes, a accepté avec reconnaissance le prix et a remercié l’Université d’Otago pour le signe de tête.

« Il n’est pas possible pour les athlètes de terminer au niveau olympique sans les encouragements et l’aroha des amis, de la famille et des supporters« , a déclaré Hubbard.

« Ce prix appartient à tous ceux qui ont fait partie de mon parcours olympique. »

Hubbard, qui est devenue une femme en 2012, a obtenu la permission de participer aux Jeux olympiques grâce à une nouvelle règle qui permet aux femmes trans de participer tant que leur taux de testostérone est inférieur à un certain niveau. Hubbard avait déjà participé à des compétitions d’haltérophilie en tant qu’homme.

« Je considère les Jeux Olympiques comme une célébration mondiale de nos espoirs, de nos idéaux et de nos valeurs et je tiens à remercier le CIO pour son engagement à rendre le sport inclusif et accessible« , a déclaré Hubbard dans un communiqué après avoir obtenu l’autorisation de participer aux Jeux olympiques.

« Je ne suis pas là pour changer le monde, je veux juste être moi et faire ce que je fais. »

Cependant, tout le monde ne le voit pas de la même manière. La participation d’Hubbard à Tokyo a été considérée par certains comme une ligne dans le sable lorsqu’il s’agit d’avoir un athlète né biologiquement de sexe masculin en compétition contre des femmes nées naturellement – ​​mais le problème a de nouveau soulevé la tête à la suite de la reconnaissance d’Hubbard par l’Université d’Otago.

Voici Lisa Carrington. C’est une canoéiste néo-zélandaise. Elle a remporté trois médailles d’or à Tokyo 2020 et est devenue l’olympienne la plus titrée de la Nouvelle-Zélande. pic.twitter.com/lP4O8IztRt – Emma Hilton (@FondOfBeetles) 2 octobre 2021

« L’Université d’Otago nomme Hubbard sportive de l’année« , a lu une réaction en ligne. « Je regrette que – encore une fois – des femmes soient déplacées. C’est scandaleux et cela doit cesser.

« Est-ce une farce? » dit un autre. « Même (journal satirique) The Babylon Bee aurait du mal à trouver un contenu aussi comiquement insensé.«

« C’est Lisa Carrington« , a écrit un tiers du canoéiste tout conquérant du pays. « C’est une canoéiste néo-zélandaise. Elle a remporté trois médailles d’or à Tokyo 2020 et est devenue l’olympienne la plus titrée de la Nouvelle-Zélande. »