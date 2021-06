Scandales sexuels politiques ignobles d’une affaire de fête de bureau au député accusé de faire l’amour « comme une garde-robe »

Les ÉLECTEURS de tout le pays se sont étouffés avec leurs cornflakes ce matin lorsqu’ils ont vu des clichés du baiser extra-conjugal de Matt Hancock.

Le secrétaire à la Santé, 42 ans, a été surpris en train de bécoter son assistant millionnaire – mais son affaire explosive n’est qu’un des nombreux scandales sexuels politiques encore plus choquants.

🔵 Suivez notre blog en direct Matt Hancock pour toutes les dernières mises à jour sur son affaire

Matt Hancock a été surpris en train d’avoir une liaison secrète avec son principal collaborateur Crédit : LE SOLEIL

Le Sun a publié en exclusivité des photos de Hancock embrassant Gina Coladangelo, 43 ans, qu’il a embauchée l’année dernière avec l’argent des contribuables.

Dans une brève déclaration, le père marié de trois enfants s’est excusé d’avoir « enfreint les directives de distanciation sociale » alors qu’il était responsable de la réponse du pays à la pandémie. «

« J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé », a-t-il ajouté.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Hancock s’est excusé d’avoir enfreint les règles de distanciation sociale avec Gina Coladangelo Crédit : Alamy

Les critiques ont à nouveau appelé Boris Johnson à limoger Hancock à la suite du scandale.

Mais le Premier ministre n’est pas non plus étranger aux histoires salaces sur sa vie privée qui sortent de sa fonction publique.

Voici quelques scandales sexuels explosifs qui ont secoué Westminster – des aventures secrètes aux sextos sordides.

L’événement « le plus honteux » du PM

John Major a parlé de ramener la politique « à l’essentiel » avec des valeurs traditionnelles dans les années 1990 – mais les révélations de sexe et de sordides ont continué à sortir de son parti.

Le plus tristement célèbre est sans doute survenu en 1994 lorsque le député Stephen Milligan a été retrouvé mort dans sa maison de Londres.

La mort bizarre de Stephen Milligan en 1994 aurait été causée par une «asphyxie autoérotique» Crédit : PA : Association de la presse

Le corps de Milligan était nu, à l’exception d’une paire de collants et d’un sac poubelle sur la tête avec un segment orange dans la bouche – la mort s’est avérée être un accident sexuel qui a mal tourné.

Mais peut-être que le plus gros scandale sexuel impliquant Major était celui dont il était personnellement responsable.

En 2002, Edwina Currie a publié des journaux intimes détaillant une liaison qu’elle avait eue avec Major entre 1984 et 1988 alors qu’ils étaient tous les deux mariés à d’autres personnes.

L’aventure a commencé alors que Currie était député d’arrière-ban et que Major était whip du gouvernement Thatcher.

John Major avec Edwina Currie en 1994 – six ans après la fin de leur liaison, mais huit ans avant sa sortie Crédit : PA : Association de la presse

Cela a pris fin lorsque Major a été promu secrétaire en chef du Trésor et qu’il est devenu difficile d’éviter l’attention de ses gardes du corps.

« Cela n’en valait tout simplement pas la peine et il devenait beaucoup plus difficile de trouver des dates lorsque nous étions libres et pouvions nous réunir, etc. », a déclaré Currie à la BBC.

« Cela m’a semblé imprudent de continuer. J’ai écrit et je l’ai dit.

« Nous ne nous sommes pas arrêtés parce que nous n’avons pas cessé de nous soucier les uns des autres ou d’apprécier la compagnie de l’autre. Nous nous sommes arrêtés parce que je pensais qu’il était temps d’arrêter – je ne le voulais pas. »

John Major et sa femme, Norma, sont restés ensemble après l’affaire et restent ensemble aujourd’hui Crédit : Reuters

Alors que Currie dit qu’elle aimait Major et qu’elle ne regrettait pas l’affaire, l’ex-PM a regardé différemment l’aventure lorsqu’elle a été révélée.

« C’est le seul événement de ma vie dont j’ai le plus honte et j’ai longtemps craint qu’il ne soit rendu public », a-t-il déclaré.

‘Sexe sur le canapé familial’

John Major n’est pas le seul Premier ministre à être mêlé à une histoire de sexe embarrassante.

Boris Johnson a également été au cœur d’une série d’allégations d’affaires, y compris pendant ses fonctions publiques.

Plus tôt cette année, la femme d’affaires américaine de pole dance Jennifer Arcuri a admis qu’elle avait eu une liaison de quatre ans avec Johnson alors qu’il était maire de Londres.

Jennifer Arcuri, 36 ans, a fait des allégations explosives sur une prétendue liaison avec Boris Johnson Crédit : ITV

Arcuri, qui est de 21 ans sa cadette, dit qu’elle l’a surnommé « Alexandre le Grand » et qu’il « n’a pas pu garder ses mains sur elle » lors de leur premier rendez-vous.

À l’époque, Johnson était marié à son ex-femme Marina Wheeler, la mère de leurs quatre enfants.

Dans des commentaires explosifs faits à The Mirror, Arcuri a affirmé qu’ils avaient eu des relations sexuelles sur le canapé de la maison familiale et qu’ils n’étaient qu’à quelques minutes d’être attrapés.

« Après que nous ayons fait l’amour… je me sentais en conflit d’être là dans sa maison familiale et de le voir comme ça, mais je ne pouvais pas m’empêcher d’aimer le sentiment d’être désiré », a déclaré Arcuri.

“Si j’étais resté 10 minutes de plus, j’aurais été dans la maison au retour de Marina. Ce n’est pas une sensation géniale. »

La nature de la relation de Johnson et Arcuri alors qu’il était maire de Londres a fait l’objet d’un examen minutieux

Arcuri lui aurait également demandé de vider ses poubelles de cuisine après y avoir jeté des bas.

Et elle dit qu’elle lui a envoyé des photos seins nus, affirmant qu’il avait dit qu’une était « suffisante pour qu’un évêque fasse un trou dans un vitrail ».

Le numéro 10 a refusé de commenter les allégations.

Bonks ‘comme une garde-robe’

Nicholas Soames, le petit-fils de Winston Churchill, a déjà été décrit par un ancien député comme le pire sexiste au Parlement.

Mais plusieurs femmes à la Chambre des communes se vengeraient de son comportement présumé en faisant référence à un commentaire sauvage fait sur ses prouesses sexuelles.

Nicholas Soames a été décrit comme étant comme « une armoire avec une petite clé » au lit Crédit : PA

Ils auraient dit « cliquez » et feraient un geste pour tourner une clé dans une serrure chaque fois que Soames faisait un commentaire grossier ou vulgaire.

« Nous avons conçu le petit geste du ‘clic’ parce que son ex-femme avait cette histoire à laquelle se faire aimer par Nicholas Soames, c’était comme avoir une très grande armoire avec une toute petite clé tombant sur vous », a déclaré l’ex-députée travailliste Barbara Follett. a dit Le Miroir.

« Alors nous allions ‘cliquer’ et ça s’arrêtait. »

Soames a rejeté les allégations sur le comportement sexiste comme « un non-sens ».

Prezza ‘Deux merde’

Cela fait 20 ans que John Prescott a décoré un électeur qui l’a poussé lors d’un rassemblement électoral au Pays de Galles.

Mais il s’est sans doute retrouvé avec encore plus d’œufs sur le visage quand, en 2006, il a admis avoir eu une liaison de deux ans avec son secrétaire de journal.

John Prescott avec Tracey Temple en 2001 – ils ont commencé une affaire scandaleuse l’année suivante Crédit : PA : Association de la presse

Alors qu’il était vice-Premier ministre de Tony Blair, Prescott a eu une aventure avec Tracey Temple qui a commencé après une fête de bureau en 2002.

Temple a affirmé qu’ils auraient des relations sexuelles dans son bureau de Whitehall, dans un hôtel pendant que sa femme était en bas, et dans son appartement de grâce et de faveur à Admiralty Arch payé par le contribuable.

Prescott, qui a été surnommé « deux s ** gs » à la suite du scandale, a admis que l’affaire avait eu lieu mais a nié certaines parties de l’histoire de Temple.

Prescott est resté avec sa femme Pauline après la révélation de l’affaire en 2006 Crédit : PA : Association de la presse

Le nom jokey était un jeu de mots sur son surnom antérieur « deux Jags », qui lui avait été donné après qu’il aurait utilisé deux voitures Jaguar distinctes à un moment donné.

Sa femme, Pauline, l’a soutenu après l’affaire et le couple est maintenant marié depuis 50 ans.

« Sexe dans une bande de Chelsea »

L’histoire qui a conduit à la chute de David Mellor a été l’un des scandales sexuels les plus choquants – au milieu d’un champ d’indignation fortement contesté – au cours des années 1990.

Tory Mellor était secrétaire d’État au Patrimoine national lorsque, en 1992, des détails effrayants sur une liaison avec l’acteur Antonia de Sancha ont été publiés.

Ils comprenaient qu’il aimait faire l’amour tout en portant une bande de Chelsea – bien que de Sancha ait admis plus tard que l’affirmation, ainsi que d’autres sur la succion des orteils et la fessée, n’était pas vraie.

L’affaire de David Mellor a fait sensation lors de sa sortie au début des années 90 Crédit: Times Newspapers Ltd

Antonia de Sancha a révélé que certains des détails de l’affaire n’étaient pas vrais une décennie après avoir raconté son histoire Crédit : PA : Association de la presse

Mais une véritable affaire sexuelle avait eu lieu, le propriétaire de de Sancha mettant ses propres lignes téléphoniques sur écoute et vendant ensuite les cassettes aux journaux comme preuve.

À l’époque, Mellor a professé à plusieurs reprises son engagement envers sa femme et il a pu s’accrocher à son travail pendant quelques mois de plus.

Mais il a été peu après impliqué dans un autre scandale lorsqu’il est apparu qu’il avait accepté des vacances gratuites de la part de la fille mondaine glamour du directeur financier de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Mellor a démissionné en septembre 1992.

Même lorsque le détail du haut du pied a été rétracté par de Sancha une décennie plus tard, Mellor s’est plaint de son association continue avec le mensonge.

« Tout ce dont vous vous souviendrez de moi quand j’irai sur ma tombe, c’est d’une chemise sanglante de Chelsea », a-t-il déclaré.