Scandales, licenciements et volte-face : les 100 premiers jours de travail de Rishi Sunak

Michael Gove s’est fièrement vanté que «l’ennui est de retour» lorsque Rishi Sunak a franchi la porte du n ° 10 en octobre. Mais ses 100 premiers jours au pouvoir ont été bien plus mouvementés que prévu.

Le Premier ministre a souffert d’une série de scandales, certains hérités en partie du passage de Boris Johnson à Downing Street. Il y a eu de mauvaises notes dans les sondages, des enquêtes sur la conduite de ses ministres et des baisses politiques majeures, son autorité auprès des députés conservateurs étant déjà menacée.

L’indépendant a examiné de plus près les problèmes sordides et les rébellions qui tourbillonnent autour de M. Sunak alors qu’il tente de réinitialiser son poste de Premier ministre avant des élections locales cruciales.

Dénonciations d’intimidation de Dominic Raab

M. Sunak a lancé une enquête indépendante sur la conduite de son vice-Premier ministre en novembre après avoir fait l’objet de multiples allégations d’intimidation – y compris des allégations selon lesquelles il aurait laissé les fonctionnaires trop effrayés pour entrer dans son bureau.

Au total, huit plaintes officielles pour brimades – niées par M. Raab – ont été déposées contre lui depuis son passage dans trois départements différents, selon le n ° 10. Mais au moins 24 fonctionnaires sont impliqués dans ces plaintes – dont trois chefs de département.

M. Sunak aurait lu des extraits de certaines des plaintes avant d’ordonner l’enquête par le meilleur avocat Adam Tolley KC. Et il aurait parlé du “comportement inacceptable” de M. Raab au cours de l’été.

Downing Street a insisté à plusieurs reprises sur le fait que le Premier ministre n’était pas au courant des plaintes officielles lorsqu’il a nommé M. Raab au cabinet – mais a omis à plusieurs reprises de nier qu’il était au courant des plaintes informelles.

Enquête fiscale Nadhim Zahawi

M. Sunak a limogé son président conservateur fin janvier après que son conseiller en éthique a découvert des violations du code ministériel liées à son règlement fiscal de 5 millions de livres sterling, après L’indépendant a d’abord révélé qu’il avait fait l’objet d’une enquête du HMRC.

Les travaillistes continuent de harceler le Premier ministre sur ce qu’il savait exactement de l’enquête du HMRC sur les affaires de M. Zahawi et quand exactement il l’a su.

M. Zahawi n’a pas encore expliqué la nature précise de l’erreur “négligente” qui a conduit à une amende de 1 million de livres sterling, pourquoi il a affirmé qu’il avait été “sali” lorsqu’il a été signalé pour la première fois et pourquoi des menaces légales ont été proférées contre L’indépendant et d’autres.

Gavin Williamson enquête sur l’intimidation

L’ancien secrétaire à l’éducation fait toujours l’objet de deux enquêtes officielles distinctes – par le système indépendant de plaintes et de griefs (ICGS) du Parlement et le parti conservateur – sur des allégations selon lesquelles il aurait intimidé des fonctionnaires et un collègue député.

Sir Gavin a démissionné de son poste de ministre en novembre après une série d’allégations – y compris une affirmation selon laquelle il aurait dit à un fonctionnaire de “se trancher la gorge”.

L’ancienne whip en chef Wendy Morton aurait déposé une plainte officielle après que M. Williamson aurait affirmé qu’elle avait tenté de “nous faire foutre partout” faute d’invitation aux funérailles de la reine.

Boris Johnson ne partira pas (fil de sonorisation)

Boris Johnson – Enquête de la BBC et enquête Partygate

M. Johnson continue d’être un problème majeur. Ou toute une série de problèmes. Premièrement, le bureau du chien de garde des nominations publiques enquête sur la nomination du président de la BBC, Richard Sharp, au milieu des allégations selon lesquelles il aurait été impliqué dans l’obtention par M. Johnson d’une ligne de crédit de 800 000 £ alors qu’il était au n ° 10.

L’ancien Premier ministre se prépare également à faire face à une grillade télévisée des députés du comité des privilèges pour savoir s’il a menti au Parlement sur ce qu’il savait des partis Covid au sein du n ° 10.

Le travail n’abandonne pas le coût de 220 000 £ des frais juridiques de M. Johnson – que le contribuable couvre. “Même ce Premier ministre peut sûrement baisser les bras et tenir tête à son ancien patron et dire:” Il a fait le bordel, il peut payer la facture “”, a déclaré Sir Keir Starmer.

Et puis il y a les spéculations incessantes selon lesquelles M. Johnson est en train de manœuvrer pour un retour si les conservateurs subissent de terribles résultats aux élections locales en mai. L’ancien chef conservateur a critiqué la décision du Premier ministre de ne pas envoyer d’avions de chasse en Ukraine. “Donnez aux Ukrainiens ce dont ils ont besoin”, a déclaré M. Johnson à Fox News.

Demi-tours politiques

Malgré une majorité de près de 80, M. Sunak a fait face à d’importants rebelles d’arrière-ban qui ont sapé son autorité. En janvier, il a cédé aux rebelles conservateurs au sujet du projet de loi sur la sécurité en ligne et a accepté de rendre les patrons de la technologie pénalement responsables s’ils ne s’attaquent pas aux contenus préjudiciables vus par les enfants.

Le Premier ministre a également cédé à la pression des députés d’arrière-ban conservateurs début décembre lorsqu’il a accepté à contrecœur d’autoriser la construction de nouveaux parcs éoliens terrestres.

Il a suivi un demi-tour sur les objectifs de construction de logements obligatoires, acceptant d’édulcorer les règles de planification locales afin d’éviter une rébellion majeure des Communes des conservateurs du comté.

Le Premier ministre est également revenu sur sa décision initiale de snober la conférence sur le climat Cop27 en Égypte à la suite d’un contrecoup majeur. M. Johnson avait déclaré qu’il assistait au sommet dans un embarras potentiel pour son successeur.