Scandale royal en Afrique du Sud: la revendication du nouveau roi zoulou contestée

Le roi zoulou n’a aucune position politique ni même constitutionnelle, mais son autorité traditionnelle est reconnue dans le KwaZulu-Natal, où il est dit «régner mais pas gouverner». De plus, il joue un rôle important pour combler le fossé entre les coutumes traditionnelles de l’Afrique du Sud et sa démocratie moderne, les Zoulous étant le plus grand groupe ethnique parmi les 60 millions d’habitants de l’Afrique du Sud.