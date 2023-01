Scandale George Santos : son prédécesseur démocrate le traite d’« escroc »

Le démocrate qui a quitté le siège à la Chambre des États-Unis remporté par le controversé républicain George Santos a déclaré que le Congrès laissait entrer « un escroc ».

Tom Suozzi a remporté le troisième district de New York, qui couvre des parties de Long Island et du Queens, en 2016, mais a démissionné en 2022 pour briguer le poste de gouverneur. Santos a perdu contre Suozzi en 2020 mais a battu Robert Zimmerman pour le siège vacant.

Depuis la victoire de Santos, presque chaque partie de sa biographie de campagne a été remise en question.

Un examen minutieux a été appliqué à ses affirmations concernant son éducation et sa carrière dans les affaires et à des éléments de son histoire personnelle, y compris sa descendance supposée de survivants de l’Holocauste et une affirmation selon laquelle sa mère est décédée. en conséquence de les attentats du 11 septembre. Santos a admis certaines inexactitudes.

Mais même après que les procureurs du Brésil aient réactivé une enquête pour fraude criminelle concernant l’utilisation d’un carnet de chèques volé, et au milieu rapports que les procureurs fédéraux de New York examinent les antécédents et les transactions financières de Santos, les républicains au Congrès n’ont pas agi.

Mardi, alors que le nouveau Congrès se réunissait, Suozzi a souligné dans un colonne pour le New York Times qu’après avoir prêté serment, Santos prêterait “le serment de ‘porter une vraie foi’ à la constitution et [to] prendre cette obligation sans aucun « but d’évasion » ».

Suozzi a écrit: “J’ai perdu la trace du nombre d’évasions et de mensonges que M. Santos a racontés sur lui-même, ses finances, son histoire et ses relations avec notre partie de Long Island et du nord-est du Queens.”

Santos siégeant au Congrès, a déclaré Suozzi, «diminuerait notre Congrès, notre pays et… ses électeurs.

“Cela m’attriste qu’après 30 ans de service public enraciné dans un travail acharné et au service des habitants de cette région, je sois remplacé par un escroc.”

Lorsque Santos est arrivé à Capitol Hill, il questions ignorées d’une mêlée de journalistes. Il ne pouvait pas être officiellement assermenté tant que la présidence n’avait pas été décidée. Ce processus a été retardé jusqu’à mercredi au moins, un ajournement d’une nuit ayant suivi trois votes non concluants. Santos a soutenu Kevin McCarthy, le leader républicain luttant pour étouffer une rébellion de droite.

Sous le gros titre « George Santos est venu à Washington. C’était gênant », le Times a rapporté que « l’isolement du membre élu du Congrès était affiché à la Chambre… Il s’est assis seul au fond de la chambre, regardant son téléphone, alors même qu’un groupe de républicains de New York se mêlait non loin de lui. ”.

Mike Gallagher, un républicain du Wisconsin, a déclaré au journal que Santos avait “démontré qu’il ne comprenait pas la vérité”.

Suozzi a déclaré que Santos pourrait toujours être tenu pour responsable par “notre démocratie, notre presse libre et l’État de droit” ainsi que “les électeurs du troisième district”.

Ces électeurs, il a écrit, « croire en la primauté du droit, en respectant les règles. Ils aiment l’authenticité de leurs dirigeants et sont fiers d’avoir un bon détecteur BS.

«Le fait est que le comportement de M. Santos est allé au-delà de BS: il a fabriqué les bases de sa biographie à un point que la plupart des électeurs n’auraient pas cru possible. La honte serait trop grande, non ?

Déplorant la montée de l’impudeur politique, Suozzi a souligné la célèbre affirmation de Donald Trump en 2016 selon laquelle “il pouvait” tirer sur quelqu’un “sur la Cinquième Avenue sans perdre de partisans”.

Suozzi a écrit: “Si nous voulons maîtriser la tyrannie des menteurs incontrôlés et leurs mensonges, alors M. Santos doit être tenu pour responsable: il doit être révoqué par le Congrès ou par les procureurs, car rien n’indique qu’il sera poussé par sa conscience à volontairement démissionner.”

Suozzi a comparé Santos à Sam Bankman-Fried et Bernie Madoff, l’ancien magnat de la crypto-monnaie qui a plaidé non coupable d’accusations de fraude, ce dernier condamné à 150 ans en 2009 pour le plus grand stratagème de Ponzi de l’histoire.

Suozzi a déclaré: “Ce n’est pas contrairement à eux, [Santos] semble avoir géré ses finances de manière très inhabituelle, voire illégale. Mais je dois me demander, après avoir vu son plaisir pour l’attention et son estime de soi, s’il aime que tout le monde connaisse maintenant son nom – même si c’est à cause d’un autre gros mensonge.

Suozzi a insisté sur le fait que Santos serait tenu responsable.

“Les habitants de mon district organisent des rassemblements, signent des pétitions et appellent les dirigeants républicains à agir”, a-t-il écrit.

Appelant le district «un modèle de modération… un district 50-50 avec des électeurs qui adoptent une attitude de faire-le» et «valorisent le leadership de dire comme si c’était», Suozzi a déclaré que ces électeurs se retrouvaient désormais «sellés avec un menteur glissant et inexpérimenté qui le dit comme si ce n’était pas le cas ».

Ces New-Yorkais, a déclaré Suozzi, « comptaient désormais sur la presse pour continuer à creuser, les forces de l’ordre pour continuer à enquêter et la pression politique pour continuer à construire sur la Chambre », afin de retirer Santos du Congrès.