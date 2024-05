Scandale du sang infecté : la culpabilité d’une mère suite au décès de son fils par le VIH

« Il faut toujours qu’on t’aime, qu’on te câline et qu’on embrasse et qu’on continue normalement, sans le contrarier. »

Ces produits étaient couramment utilisés pour le traitement de l’hémophilie au Royaume-Uni à la fin des années 1970, et les patients nécessitant des transfusions sanguines entre 1970 et 1991 recevaient également du sang contaminé.

Cela a entraîné l’infection par le VIH et l’hépatite C de plus de 30 000 personnes à travers le Royaume-Uni, dont 400 personnes au Pays de Galles.

Val White a déclaré que son fils souffrait physiquement et mentalement à cause de son traitement.

Légende, Val White a déclaré que son fils souffrait physiquement et mentalement à cause de son traitement.

« Je souffrais d’anxiété et de dépression et j’ai eu quelques dépressions nerveuses », a-t-elle déclaré.

« C’était à l’époque où Rock Hudson est mort (du sida) et les photos de lui étaient dans les journaux et je n’arrêtais pas de penser ‘à quoi ressemblera Martin quand ce sera sa fin ?’

Au Royaume-Uni, plus de 30 000 personnes ont été infectées par le VIH et l’hépatite C après avoir reçu des produits sanguins contaminés dans les années 1970 et 1980.