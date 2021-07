Scandale du revêtement: les maisons jusqu’à 60 pieds n’ont pas besoin de formulaire de sécurité, selon le ministre

Les locataires «piégés» dans des appartements en raison de la crise des revêtements pourraient bientôt être en mesure de vendre ou de réhypothéquer leurs propriétés après une intervention gouvernementale annoncée aujourd’hui.

Robert Jenrick a déclaré qu’un examen commandé par le gouvernement par des experts a révélé qu’il n’y avait « aucune preuve de risque systémique d’incendie dans les immeubles d’habitation », citant des preuves suggérant que seulement 9% des incendies se sont produits dans des immeubles d’appartements de quatre étages ou plus.

Il a déclaré dans un discours aux députés que l’examen avait abouti à cinq recommandations pour mettre fin à ce qu’il a appelé la « réaction disproportionnée » des prêteurs à la crise des revêtements.

Une recommandation clé est qu’un formulaire EWS1, qui évalue la sécurité du revêtement extérieur, ne devrait pas être une exigence pour les bâtiments de moins de 18 mètres.

Les principaux prêteurs tels que HSBC UK et Barclays ont déclaré qu’ils soutenaient cette position et qu’ils réviseraient leurs pratiques sur le processus à la suite de la recommandation du groupe d’experts.

Auparavant, les prêteurs demandaient le formulaire de sécurité et de nombreuses propriétés échouaient en raison de préoccupations concernant le revêtement, laissant les locataires piégés et contraints à des mesures de sécurité coûteuses telles que des «veilles de réveil».

Le gouvernement a déclaré qu’il espérait que cette intervention réduirait «les travaux d’assainissement inutiles et coûteux dans les immeubles de faible hauteur» et rétablirait la confiance du marché permettant aux propriétaires d’appartements d’acheter, de vendre ou de réhypothéquer des maisons.

Concernant le raisonnement derrière les propositions, M. Jenrick a déclaré qu’il y avait eu une « aversion au risque extrême » sur le marché du logement ces dernières années en raison des inquiétudes concernant les coûts de remplacement du revêtement.

Dans sa déclaration, M. Jenrick a détaillé des réformes plus larges et a déclaré: « Je m’attends à ce que ces actions atténuent considérablement les défis auxquels sont confrontés la grande majorité des locataires cherchant à acheter ou à vendre des appartements dans des immeubles de grande hauteur et garantissent que les locataires ne sont pas confrontés à des factures énormes pour des travaux de remédiation inutiles.

La mise à jour est intervenue alors que la Chambre des communes examinait le projet de loi sur la sécurité des bâtiments, qui donne à un nouveau régulateur de la sécurité des bâtiments le pouvoir de poursuivre les développeurs enfreignant les règles et de retirer leurs propriétés du marché.

La législation fait partie des plans visant à renforcer la réglementation des immeubles de grande hauteur et à éviter une nouvelle tragédie comme l’incendie de la tour Grenfell, qui a tué 72 personnes en 2017.

La secrétaire fantôme au logement, Lucy Powell, a accusé M. Jenrick de traiter les Communes avec « outrage » en publiant les détails des nouvelles annonces lors de son discours, étant donné que les députés ont passé des semaines à préparer le débat en deuxième lecture du projet de loi.

Elle a déclaré : « Nous soutenons la majorité de ce qui se trouve dans le projet de loi, qui renforce enfin la réglementation des immeubles de grande hauteur – même si cela pourrait aller plus loin.

«Cependant, nous avons de sérieuses inquiétudes quant à ce qui ne figure pas dans le projet de loi. Il abandonne les locataires déjà pris au piège dans la crise de la sécurité des bâtiments, et nous chercherons tous les moyens de fournir des garanties juridiques en fonte qui ont été promises depuis longtemps. »

Une déclaration publiée par End Our Cladding Scandal a déclaré qu’elle « se réjouit avec prudence de l’annonce choquante du gouvernement d’aujourd’hui sur EWS1 et de la nécessité d’injecter un peu de bon sens indispensable dans la façon dont la sécurité des bâtiments est gérée pour les immeubles d’appartements de faible et moyenne hauteur ».

Mais a ajouté que « nous sommes déjà venus ici » et qu’en novembre « MHCLG a annoncé triomphalement que les blocs sans » revêtement « n’exigeraient pas la certification EWS1 ».

Cependant, le communiqué ajoute « il n’a fallu que quelques heures pour que la nouvelle soit abattue par UK Finance, qui représente les prêteurs hypothécaires, et la Building Societies Association, qui ont toutes deux déclaré qu’elles n’avaient pas donné leur accord ».

Ils ont ajouté: «Après avoir passé des années à gérer la façon dont ce gouvernement essaie de nous faire oublier, nous craignons que ce ne soit qu’un autre exercice de sauvetage pour essayer d’empêcher de plus en plus de députés conservateurs de prendre des mesures contre leur soi-disant partie de l’accession à la propriété de laisser les locataires payer la note de l’échec collectif de l’État et de l’industrie.

