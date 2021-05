Scandale du Conseil de Liverpool: le personnel a tellement peur de parler que les enquêteurs ont dû proposer de se rencontrer au «  coin de la rue  »

Le personnel du conseil municipal de Liverpool, frappé par le scandale, avait tellement peur d’être vu pour dénoncer une possible corruption que les enquêteurs du gouvernement ont dû proposer de se rencontrer au coin des rues, a révélé le responsable qui y a mené une inspection.

Max Caller a dit aux travailleurs qu’ils n’auraient pas à se rendre dans les édifices du conseil pour rencontrer son équipe parce qu’il estimait que leurs craintes de représailles étaient «crédibles».

«J’ai clairement indiqué aux gens que nous les rencontrerions au coin des rues, que nous les rencontrerions sur Zoom, qu’ils n’avaient pas besoin d’être vus entrer dans une salle de réunion où j’étais», a-t-il déclaré au BBC le lundi.

Défendant la décision très inhabituelle de ne pas révéler l’identité de ceux qui ont fourni des preuves au cours de l’enquête de trois mois, il a ajouté que le personnel « estimait que s’ils se manifestaient et étaient nommés, il y aurait des représailles ».

Il a déclaré: «Je suis arrivé à la conclusion que pour protéger les individus, je ne pouvais publier aucun nom».

M. Caller a passé trois mois à enquêter sur les autorités après que cinq hommes – dont le maire de la ville de l’époque, Joe Anderson – aient été arrêtés en décembre par la police enquêtant sur des allégations de fraude, de pot-de-vin, de corruption, d’inconduite dans la fonction publique et d’intimidation de témoins.

Son rapport ultérieur a été publié en mars et décrivait une culture de contrats douteux, d’examen «sommaire» et d’intimidation de ceux qui osaient soulever des questions.

L’autorité a été si embourbée dans le scandale que des fonctionnaires de Whitehall ont depuis été envoyés pour diriger une foule de départements, y compris la planification et la régénération.

Dans son premier entretien depuis le rapport, M. Caller a déclaré qu’il était désormais optimiste quant au fait que le conseil allait dans la bonne direction et qu’il «s’engageait à revenir dans le courant dominant du gouvernement local».

Une nouvelle maire travailliste, Joanne Anderson – sans relation avec son prédécesseur – a été élue la semaine dernière et a promis de nettoyer la ville.

Dans une interview avec L’indépendant, elle a dit: «Ce qui s’est passé ici était dégoûtant … Cela me dégoûte quand les soi-disant socialistes agissent par cupidité. Mais, en tant que membre du Parti travailliste, je peux m’asseoir là et gémir et salope, ou je peux essayer de faire quelque chose à ce sujet.

Mais M. Anderson lui-même soutient qu’il n’a rien fait de mal en dirigeant le conseil pendant 10 ans et n’a pas exclu un retour à la politique. Il a publié une réfutation ligne par ligne du rapport sur l’appelant.

« Je pense qu’il est important de reconnaître les mensonges, je veux que vous utilisiez ce mot, mensonges: mensonges et calomnies », a-t-il déclaré au je journal. «Il est absolument absurde d’essayer de créer cette impression que Joe Anderson est comme le don de Liverpool et que tout le monde entre. C’est absolument bizarre; c’est une fausse déclaration.