Scandale du bikini de handball de plage: les autorités fustigées pour avoir donné une amende à l’équipe norvégienne après s’être couvertes en signe de protestation

La commission disciplinaire a infligé une amende de 150 € par joueur, soit un total de 1 500 € (1 768 $).

Avant le concours organisé à Varnia, en Bulgarie, les femmes norvégiennes se sont plaintes que les bas de bikini réglementaires étaient trop révélateurs et les faisaient se sentir inutilement sexualisées tout en étant mal à l’aise si elles avaient leurs règles.

Au lieu de cela, ils voulaient jouer en short, mais auraient été menacés de sanctions sévères lors du tournoi où les règles stipulaient que pas plus de 10 cm des fesses d’une star féminine ne pouvaient être couverts.

Les filles norvégiennes de beach volley voulaient jouer dans ce short au lieu d’un bas de bikini qu’elles trouvaient trop révélateur, mais ont été menacées par l’organisateur du tournoi EC d’amendes si elles portaient quelque chose couvrant plus de 10 cm de leurs fesses. pic.twitter.com/LHSxXz91CM – Tradia (@amalieskram) 15 juillet 2021

« Alors nous sommes obligés de jouer avec des culottes. C’est tellement embarrassant », a expliqué Katinka Haltvik au diffuseur national NRK.

« On nous a d’abord parlé d’une amende de €50 (58 $) par personne et par match, ce qui nous aurait valu une amende d’environ €4 850 (5 700 $). Nous l’avons accepté. »

« Cependant, juste avant le match [against Hungary] on nous a dit que nous serions disqualifiés si nous jouions comme ça. Nous avons donc dû opter pour le bas de bikini. »

« Nous avons essayé d’ignorer tout ce qui a à voir avec les combinaisons après avoir reçu le message dès le premier jour », Haltvik continua.

« Beaucoup [people] nous ont envoyé des conseils sur la peinture corporelle et d’autres choses que nous pouvions faire pour démontrer, et nous avions vraiment pensé à le faire, mais nous nous sommes sentis menacés par la réglementation. »

MISE À JOUR : les femmes portaient manifestement des shorts lors de leur match de finale de bronze contre l’Espagne malgré les règles et la fédération norvégienne de handball a déclaré qu’elle paierait l’amende pour les filles. Espérons que l’IHF ne concrétisera pas ses précédentes menaces de les disqualifier. pic.twitter.com/WLlMjTQSv8 – Tradia (@amalieskram) 18 juillet 2021

Juste avant leur défaite en finale de bronze contre l’Espagne, cependant, l’équipe norvégienne a fait demi-tour en portant quand même le short.

« C’était très spontané. On s’est dit : ‘Maintenant on [will] faites-le, alors nous verrons ce qui se passe' », a expliqué Haltvik à NRK.

Les Norvégiens sont désormais punis d’une amende, qui sera payée par leur propre fédération comme l’a déjà confirmé son patron Kare Geir Lio.

« Nous sommes heureux de payer l’amende si c’était de cela qu’il s’agissait », dit Lio.

« Nous les avons contactés [the authorities] et a travaillé pour cela pendant plusieurs années. Nous l’avons soulevé au Congrès et on nous a promis que cela serait réglé. Pourtant, rien ne se passe.

« C’est juste triste pour les dames d’avoir à faire avec ça », il a terminé, comme Haltvik a dit que le handball de plage « sdevrait être un sport inclusif, pas exclusif. »

Alors que les femmes ont été félicitées pour leur bravoure, la punition a déjà été fustigée.

« C’est complètement ridicule ! » Le ministre norvégien de la Culture et de l’Égalité, Abid Raja, a été cinglé.

« Beaucoup de changements d’attitude sont nécessaires dans la vieillesse internationale et à l’ancienne du sport ! Oh mon Dieu !

« Le pire, c’est qu’ils ne comprennent tout simplement pas le point d’égalité ! Est-ce possible d’une manière ou d’une autre ?! »

Tweet du ministre norvégien de la Culture et de l’Égalité. L’équipe féminine norvégienne de handball de plage a été condamnée à une amende pour avoir porté des collants au lieu d’un pantalon de bikini. SMDH.Des règles similaires s’appliquent aux équipes de beach-volley. https://t.co/PT8AZdaaVR – gizzardfanny (@gizzardfanny) 20 juillet 2021

« Nous connaissions les règles et nous étions préparés à une amende, mais je pense qu’il est un peu déraisonnable et imprudent d’imposer une telle amende à un groupe de filles qui se battent pour des droits naturels », a déclaré Lio au journal norvégien VG.

« Il aurait été poli pour la direction de [the] EHF d’avoir montré son soutien à notre travail pour changer les règles », a-t-il ajouté, tout en soulignant qu’ils ne devraient pas faire appel mais plutôt accepter l’amende – que plusieurs parties ont déjà proposé de payer à titre de soutien.