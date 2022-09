Scandale des échecs : Niemann accusé de tricherie à répétition

Le champion du monde d’échecs Magnus Carlsen a déclaré lundi qu’il pensait que Hans Niemann avait “trompé plus – et plus récemment – qu’il ne l’a admis publiquement”, ajoutant qu’il ne voulait plus jouer contre l’Américain et tous ses rivaux qui ont triché à plusieurs reprises dans le passé.

Le Norvégien de 31 ans a démissionné à la Julius Baer Generation Cup la semaine dernière après un coup contre Niemann, qui le traîne de près de 200 points Elo – le système de notation utilisé pour calculer les niveaux de compétence relatifs des joueurs.

“Jusqu’à présent, je n’ai pu parler que de mes actions, et ces actions ont clairement indiqué que je ne voulais pas jouer aux échecs avec Niemann”, a déclaré Carlsen dans un communiqué sur Twitter.

Carlsen, champion du monde depuis 2013, s’est également retiré de la Sinquefield Cup à St Louis, Missouri plus tôt ce mois-ci après avoir perdu contre le joueur de 19 ans, déclenchant une vague de commentaires et d’allégations selon lesquelles Niemann avait triché.

Niemann a nié tout acte répréhensible dans les jeux over-the-board.

“Lorsque Niemann a été invité à la dernière minute à la Sinquefield Cup 2022, j’ai fortement envisagé de me retirer avant l’événement. J’ai finalement choisi de jouer”, a déclaré Carlsen.

Niemann a déjà été banni de chess.com pour avoir triché en ligne après avoir admis qu’il n’avait pas joué équitablement dans des jeux non compétitifs sur le site Web dans sa jeunesse.

“Je crois que Niemann a triché plus – et plus récemment – qu’il ne l’a admis publiquement”, a déclaré Carlsen lundi.

“Ses progrès excessifs ont été inhabituels, et tout au long de notre match dans la Sinquefield Cup, j’ai eu l’impression qu’il n’était pas tendu ni même pleinement concentré sur le jeu dans des positions critiques, tout en me surpassant en tant que noir d’une manière que je pense que seule une poignée de joueurs peut le faire.”

Niemann n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

“Je n’ai jamais triché dans un jeu over-the-board. S’ils veulent que je me déshabille complètement, je le ferai. Je m’en fiche. Parce que je sais que je suis propre”, a-t-il récemment déclaré.

Carlsen a également plaidé pour des mesures de détection plus strictes tout en réitérant ses inquiétudes concernant la tricherie dans le sport.

La Fédération internationale des échecs (FIDE) a déclaré la semaine dernière qu’elle partageait les inquiétudes du Norvégien concernant la tricherie dans le sport.

“Les organisateurs d’échecs et tous ceux qui se soucient du caractère sacré du jeu que nous aimons devraient sérieusement envisager d’augmenter les mesures de sécurité et les méthodes de détection de triche pour les échecs hors-bord”, a ajouté Carlsen.

“Nous devons faire quelque chose contre la triche, et pour ma part à l’avenir, je ne veux pas jouer contre des gens qui ont triché à plusieurs reprises dans le passé, car je ne sais pas ce qu’ils sont capables de faire à l’avenir.”